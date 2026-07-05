Oubliez les politesses : ces supporters brésiliens avaient un message impertinent à adresser à leurs rivaux les plus acharnés, accompagné d’une petite leçon d’histoire qu’ils n’ont pratiquement pas eu besoin de terminer.

Un groupe de supporters brésiliens s'est arrêté à la FanZone de GOAL lors de la Coupe du monde 2026 et, interrogés sur un message à adresser à l'Argentine, n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique subtile mais maintes fois répétée.

« Un gros high five »

Interrogés par un journaliste de GOAL sur le message qu’ils souhaitaient adresser à leurs plus anciens rivaux, les supporters n’ont pas mis longtemps à trouver leur réplique.

« Un gros high five à l’Argentine, parce qu’on a cinq Coupes du monde, tu vois ? », lance l’un d’eux, déjà hilare avant même la question suivante.

Ce type de pique fait partie de la rivalité depuis des décennies : appuyé sur des statistiques, lancé avec un air impassible et difficile à contester. Le Brésil reste la nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde, avec cinq étoiles sur son écusson, de son premier titre en 1958 à son cinquième en 2002. L’Argentine en compte trois, le plus récent datant de 2022 au Qatar, lorsque Lionel Messi a enfin soulevé le trophée.

« Demandez-leur »

Pressés de préciser combien de titres les Argentins pouvaient revendiquer en retour, les supporters brésiliens n’ont même pas feint de s’en souvenir — ou de s’en préoccuper.

« Et eux, ils en ont combien ? », relance le journaliste.

« Je ne sais pas, demandez-leur », a-t-on répondu, avant que les rires ne reprennent.

Cet échange bon enfant dissimule une rivalité bien réelle. L’un des plus grands classiques du football mondial, qui verra les deux nations aborder la Coupe du monde 2026 avec l’ambition d’alourdir encore leur palmarès.