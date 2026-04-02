Une grande nouvelle concernant l'avenir de Shane Kluivert au FC Barcelone

Shane Kluivert (18 ans) va prolonger de deux saisons son contrat avec le FC Barcelone, qui arrive à échéance. C'est ce qu'a annoncé jeudi le journal De Telegraaf.

Le plus jeune fils de l'ancien attaquant vedette Patrick Kluivert était en pourparlers avec le Barça depuis un certain temps déjà. Selon le journaliste Mike Verweij, un accord a récemment été conclu.

Une fois l'accord signé, Kluivert restera à Barcelone jusqu'à la mi-2028. Il y vit avec ses parents.

Kluivert joue pour Barcelone depuis 2017. À l'époque, il avait été transféré du Paris Saint-Germain, où son père travaillait.

Actuellement, Kluivert dispute ses matchs avec le Barça Atlètic, la meilleure équipe réserve du club qui évolue en quatrième division espagnole.

En seize matchs officiels disputés avec cette équipe, Kluivert a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. De plus, le joueur originaire de Zaandam compte onze sélections en équipe nationale néerlandaise des moins de 19 ans.

La semaine dernière, Kluivert a été sélectionné dans notre rubrique NXGN parmi les dix plus grands talents néerlandais de 2007 et 2008.