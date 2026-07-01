Une gifle infligée à l'Espagne avec une touche marocaine… Une performance exceptionnelle d'Ibrahim Díaz avec les Lions de l'Atlas

Un article publié ce mercredi dans la presse espagnole a salué les performances d’Ibrahim Díaz, la star du Real Madrid, au sein de la sélection marocaine, depuis sa décision de représenter les Lions de l’Atlas.

Selon le quotidien AS, tant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) n’aura pas tranché l’appel du Sénégal – toujours en instruction – concernant la victoire du Maroc à la dernière Coupe d’Afrique des nations, le joueur restera officiellement invaincu sous le maillot des Lions de l’Atlas.

Depuis près de deux ans, le joueur enchaîne les bonnes nouvelles, les succès et les moments de joie, contribuant à placer le Maroc sur la carte du football mondial et à en faire l’un des outsiders crédibles pour les grands rendez-vous à venir.

Contre les Pays-Bas, il a fêté sa 30e sélection et les Lions ont refusé la défaite : Issa Diop a égalisé pour envoyer le match en prolongation, avant que la qualification historique ne soit arrachée aux tirs au but.

En trente rencontres sous le maillot marocain, il totalise 25 victoires et 5 nuls, toujours invaincu.

Depuis son arrivée en sélection en mars 2024, lors d’un match contre l’Angola, le rôle du natif de Malaga n’a cessé de s’amplifier, au point qu’il est devenu, de fait, le véritable capitaine de l’équipe selon le quotidien ibérique. Si ses statistiques sont déterminantes, son sang-froid et son esprit de compétition le sont tout autant.

Sa performance lors de la CAN a été éclatante : 5 buts en 7 matchs, dont un par rencontre lors des cinq premières sorties. Malgré un penalty manqué en finale contre le Sénégal, son leadership a été déterminant et lui a valu le statut de meilleur joueur marocain du tournoi.

Les Lions de l’Atlas ont enchaîné les victoires, ne concédant qu’un nul face au Mali en phase de groupes et un autre en demi-finale contre le Nigeria, finalement perdu aux tirs au but.

En Coupe du monde, il a maintenu son niveau d’excellence : le Maroc a tenu en échec le Brésil dès l’entrée en lice, puis l’Écosse et Haïti.

Le match des 32es de finale s’est avéré extrêmement difficile, mais les Marocains l’ont emporté et défieront le Canada en 16es.

Ibrahim aligne les performances : quatre titularisations, deux passes décisives et, bien sûr, toujours invaincu… Une constante qui devient habitude.