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Le stade Santiago Bernabéu n'est plus seulement la scène des victoires et des heures de gloire du Real Madrid. Il est devenu une formidable puissance économique et l'un des grands secrets de la domination du club merengue. Entre des tribunes pleines à craquer, une ambiance exceptionnelle qui transcende les joueurs et des sources de revenus démultipliées grâce à ses installations modernes, le stade fait aujourd'hui figure de mine d'or et de forteresse quasi imprenable, comme le montrent les chiffres, sur le terrain comme en dehors.

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Selon le quotidien espagnol « AS », le Real Madrid vit une saison exceptionnelle à domicile, après avoir fait du Santiago Bernabéu un bastion où la défaite n'existe pas. L'équipe a disputé neuf matchs à domicile cette saison et les a tous remportés, avec 30 buts marqués, soit plus de trois buts par match en moyenne, contre seulement sept encaissés.

Le Real Madrid a l'habitude d'imposer sa loi à ses adversaires dans son stade, mais ce qui se passe cette saison dépasse les standards habituels. La saison dernière, l'équipe avait laissé filer huit points à domicile en Liga, tandis que le FC Barcelone avait réalisé un sans-faute au Camp Nou.

Désormais, le club merengue suit la même voie, porté par la ferveur du public qui entoure les joueurs et leur donne une motivation supplémentaire pour aller chercher la victoire. Le Bernabéu est ainsi devenu l'une des armes les plus précieuses de José Mourinho dans la course au titre.

La réception d'Eindhoven a illustré cet engouement populaire, avec la plus grosse affluence de la saison : 76 176 spectateurs, dans un stade rempli jusqu'à la dernière place.

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Après sa rénovation, la capacité du Bernabéu varie selon la compétition et les exigences d'organisation et de sécurité : elle atteint environ 78 000 spectateurs en Liga, mais descend à un peu plus de 76 000 dans les compétitions européennes, conformément aux règles de l'UEFA.

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Le match face à Eindhoven n'a rien d'une exception, puisque l'affluence a dépassé la barre des 71 000 spectateurs lors de tous les matchs disputés à domicile jusqu'ici. La plus faible a été enregistrée contre le Rayo Vallecano, avec 71 898 spectateurs, tandis que les rencontres face à la Real Sociedad et à Malaga, en août dernier, ont réuni respectivement 72 226 et 74 858 spectateurs, malgré la période des vacances d'été dans la capitale espagnole.

Au total, le Bernabéu a accueilli plus de 666 000 spectateurs, soit une moyenne de 74 040 supporters par match, ce qui témoigne de l'engouement suscité par le club merengue dans les tribunes.

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Des billets hors de prix, mais une demande qui ne faiblit pas

Obtenir un billet pour voir le Real Madrid dans son stade n'est plus une mince affaire, d'autant que la demande ne cesse de croître et que les supporters sont prêts à débourser des sommes importantes pour suivre l'équipe.

Pour le prochain match entre le Real Madrid et Alavés, les billets démarrent à 75 euros dans la quatrième tribune derrière le but et grimpent jusqu'à 120 euros dans cette même section. En tribune principale, il faut compter 235 euros sur le côté et 195 euros derrière le but, ce qui en fait la section la plus demandée après les loges VIP.

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Au-delà des gains sportifs et de l'affluence, le Bernabéu est devenu l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Real Madrid, alors que le coût de sa rénovation a dépassé 1,5 milliard d'euros, en incluant les travaux et les intérêts des prêts contractés par le club pour financer le projet.

Les chiffres révèlent l'ampleur de la transformation. Lors de la saison 2018-2019, la dernière avant le début des travaux et la pandémie de Covid-19, les recettes du stade s'élevaient à 174 millions d'euros, soit 23 % des revenus totaux du club, qui atteignaient 757 millions d'euros.

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Mais dans les comptes de la saison 2025-2026, les recettes du Bernabéu ont bondi à 363 millions d'euros, soit environ 30 % des revenus totaux du Real Madrid, qui ont atteint 1,221 milliard d'euros. C'est plus du double de ce que générait le stade il y a quelques années.

Ces chiffres n'incluent pas les recettes des concerts, toujours suspendus dans l'attente de la finalisation des démarches et des améliorations liées à l'isolation acoustique et à la réduction du bruit. José Ángel Sánchez, directeur général du club, avait assuré lors de la dernière assemblée générale que leur retour était désormais possible sur le plan juridique, sans toutefois annoncer de date précise pour l'instant.

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En parallèle, les autres activités commerciales et de loisirs continuent de générer des recettes croissantes, du musée aux loges VIP, en passant par la promenade « Sky Walk », inaugurée en collaboration avec le Cirque du Soleil, sans oublier les événements commerciaux, les restaurants et le marché gastronomique.

Le stade accueille également des matchs de NFL pour la deuxième année consécutive, et le club entend continuer à recevoir cet événement sur le long terme.

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Les ambitions économiques du Real Madrid s'annoncent encore plus grandes pour la suite : le budget de la saison en cours prévoit une hausse de 16 % des recettes du stade, soit 57 millions d'euros supplémentaires, pour atteindre 420 millions d'euros.

Ainsi, le Santiago Bernabéu n'est plus seulement une forteresse qui protège les ambitions du Real Madrid sur le terrain. Il est devenu une véritable entreprise économique, qui allie la fabrique de victoires et la création de richesse, et offre au club merengue une arme supplémentaire pour continuer à dominer, sur le plan sportif comme financier.