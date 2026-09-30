« Une forme de fraude profondément enracinée ! » L’ancien patron de Manchester City réclame une sanction dramatique

« Les sanctions ne doivent pas être uniquement de nature financière, elles doivent aller bien au-delà. Si l’appel du club échoue, City ne peut pas rester dans la ligue », a déclaré Bernstein à la BBC britannique.

Avant l’interview de Bernstein, la Premier League avait indiqué que ManCity avait été reconnu coupable sur la plupart des chefs d’accusation pour de graves infractions aux règlements financiers entre 2009 et 2018. L’éventail des sanctions comprend de lourdes mesures, allant d’une forte amende à une relégation forcée ou au retrait de plusieurs titres.

Pour qualifier les faits concernant l’ancien vainqueur de la Ligue des champions, Bernstein, patron des Citizens de 1998 à 2003 puis à la tête de la Fédération anglaise pendant deux ans, n’a trouvé que des mots très durs. « C’est très, très grave. Je trouve cela terrible. Il s’agit d’un club de football qui fait partie d’une ligue, et c’est toute la crédibilité de la ligue qui est en jeu », a estimé l’homme de 83 ans : « Il s’agit d’une forme de fraude profondément enracinée, et si c’est bien le cas, c’est quelque chose de si grave que cela dépasse les autorités du football. »