Une finale Cameroun - Maroc au Mondial ? Eto'o perd la tête

Samuel Eto'o voit le cameroun en finale du Mondial 2022, rien de moins !

Ancienne star ayant joué dans de grands clubs européens, Samuel Eto’o est aujourd'hui ambassadeur Qatar Legacy pour le Mondial 2022.

Lors d'une interview donnée aux organisateurs de l'évènement, Samuel Eto’o, désormais président de la fédération camerounaise, est très arrogant sur le rôle que le Cameroun jouera au Mondial.

Eto’o va jusqu'à prédire une finale Cameroun – Maroc, avec une succès des siens au final : « Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d’expérience, et je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du monde, mais aussi à remporter cette compétition. ».

« Ce serait un rêve qui se réalise. Pour tout joueur, gagner des titres est l’objectif ultime. En tant que président de notre fédération, je serais ravi de voir le Cameroun remporter la Coupe du monde. », a ajouté l'ancien joueur du Barça.

Eto’o ne s’arrête pas en si bon chemin, puisqu’il prédit également une qualification de la Tunisie, future adversaire des Bleus, pour la phase finale de cette Cpupe du monde.

Une Coupe du monde par ailleurs très décriée. Eto’o s’est pourtant montré très flatteur sur la nation organisatrice de cet évènement. « Nous avons déjà pu observer le travail accompli par le Qatar ces dernières années et la façon dont l’équipe a gagné en maturité », a-t-il déclaré. « Les autres équipes ne soupçonnent les qualités de la sélection qatarienne, et je pense qu’il sauront créer la surprise. »