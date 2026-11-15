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Alan Ruschel a officiellement raccroché les crampons, mettant fin à l’une des carrières les plus émouvantes et inspirantes du football mondial. Le défenseur chevronné, qui a miraculeusement survécu à l’accident d’avion de Chapecoense en 2016, a signé un adieu de rêve en aidant son club de jeunesse, Juventude, à obtenir la promotion en première division brésilienne.

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Des adieux de rêve au Jaconi

Dans une scène digne d’un scénario hollywoodien, Ruschel a terminé sa carrière professionnelle de la plus belle des manières, en obtenant la montée dans l’élite brésilienne avec la Juventude, son club d’enfance, qu’il avait retrouvé en 2023. C’est le dernier chapitre d’un parcours remarquable pour le joueur de 37 ans, l’un des six survivants du crash aérien de 2016 en Colombie, qui avait fait 71 morts, dont 19 joueurs de Chapecoense et des membres du staff technique. Malgré de graves blessures et une opération de la colonne vertébrale, il était revenu sur les terrains un an plus tard.

Évoquant son lien profond avec le club, le vétéran a souligné la symétrie de son parcours. « Je suis arrivé ici en 2007 alors que le club était en Série A, et je le quitte alors qu’il y est aussi », a déclaré Ruschel à une chaîne de télévision brésilienne après le coup de sifflet final.

Surmonter une tragédie absolue

La retraite de Ruschel met fin à une carrière marquée par une résilience incroyable après le crash aérien de 2016 en Colombie. Il a eu droit à des adieux à la hauteur au stade Alfredo Jaconi. Porté sur les épaules de supporters qui l’adorent à son arrivée au stade avant le coup d’envoi, le vétéran est entré en jeu à la 74e minute pour contribuer à préserver la victoire 2-0 contre Botafogo, avant d’effectuer un tour d’honneur chargé d’émotion.

Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux à la veille de son dernier match, le défenseur est revenu sur le jour qui a bouleversé toute son existence. « Le football m’a offert des moments merveilleux, mais la vie m’a confronté à des épreuves que je n’aurais jamais imaginées. Le 29 novembre 2016, un jour qui a changé ma vie pour toujours. J’ai perdu des amis, des compagnons et des personnes avec qui je partageais des rêves et des projets », a-t-il écrit.

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Le sens d’une seconde chance

Le survivant s’est exprimé ouvertement sur le cheminement spirituel et personnel qu’il a suivi depuis cette nuit fatidique en Colombie. Il a reconnu que son retour au sport professionnel n’avait jamais été une certitude, mais qu’il ressentait le besoin de continuer. « Et Dieu m’a donné une seconde chance. Je ne savais pas si je pourrais rejouer au football, mais je croyais que, si j’étais ici, ma vie avait encore un sens », a-t-il ajouté.

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Ruschel a également souligné l’importance de pouvoir quitter le football au moment qu’il avait choisi, plutôt que d’y être contraint par une blessure ou par les circonstances. « Et aujourd’hui, j’ai le privilège de pouvoir choisir le moment de dire au revoir », a-t-il déclaré dans son message d’adieu.

Écouter son corps

Si l’envie était toujours là, Ruschel a confié que les exigences physiques du football professionnel avaient fini par peser trop lourd. Ses adieux dans la joie contrastent fortement avec le sort de son ancien club, Chapecoense, immédiatement relégué en Série B après n’avoir remporté que quatre de ses 34 matches de championnat. La Juventude prend ainsi, de fait, sa place dans l’élite brésilienne.

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« Mon corps ne répondait plus. J’ai subi deux opérations du genou consécutives, alors je commençais à lutter contre mon propre corps. Ça ne marchait plus, même si être sur le terrain a toujours été un plaisir », a reconnu Ruschel.