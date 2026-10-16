La taekwondoïste belge d'origine marocaine Sarah Chaâri, 21 ans, a réalisé un exploit historique en étant sacrée lauréate du Mérite sportif national en Belgique pour l'année 2026, devenant ainsi la première athlète de taekwondo à recevoir cette distinction, en reconnaissance de ses performances remarquables sur les scènes européenne et mondiale.

La chaîne belge « Star Sports » a indiqué que Chaâri a décroché ce prix après une saison exceptionnelle, au cours de laquelle elle a été couronnée championne d'Europe dans la catégorie des moins de 73 kilogrammes, lors des compétitions accueillies par la ville allemande de Munich, avant d'ajouter la médaille d'or du championnat du monde open organisé à Taïwan à son palmarès déjà bien garni.

Cette récompense reflète le statut atteint par la jeune athlète dans le taekwondo, après s'être imposée parmi les plus grands noms mondiaux, forte d'un palmarès comptant deux titres de championne du monde : le premier en 2022 dans la catégorie des moins de 62 kilogrammes, le second en 2025 dans celle des moins de 73 kilogrammes.

Chaâri a également remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans la catégorie des moins de 67 kilogrammes, et s'était déjà adjugé le championnat d'Europe la même année dans cette même catégorie de poids, en plus de son sacre en or aux Jeux européens de 2023 dans la catégorie des moins de 62 kilogrammes.

Le Mérite sportif national possède une histoire qui remonte à 1928, puisqu'il est attribué à un sportif ou à une équipe belge en reconnaissance de performances exceptionnelles, avec pour condition qu'une même personne ne puisse le recevoir qu'une seule fois au cours de sa carrière.

Un jury composé de 14 membres a choisi Chaâri comme lauréate de l'édition 2026. Ce jury réunissait d'anciens champions et des personnalités de premier plan du milieu sportif belge, dont 7 avaient déjà reçu la distinction.

Le sacre de Chaâri prolonge la présence des sportives au palmarès du prix ces dernières années, après la cycliste belge Lotte Kopecky en 2024, puis la basketteuse Emma Meesseman en 2025. La championne d'origine marocaine poursuit ainsi la série des couronnements féminins et ajoute un nouveau chapitre à son parcours sportif remarquable.