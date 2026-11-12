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Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, une grande surprise concernant le Camp Nou : les supporters du Barça pourront y enterrer leurs morts au sein du stade blaugrana.

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Le journal « The Guardian » a indiqué que les supporters du Barça pourront bientôt soutenir le club toute leur vie, puis rester dans cet état même après la mort, en soulignant que la fidélité éternelle a un prix.

Dans le cadre du projet de rénovation du Camp Nou, le club a inauguré le « Mémorial du Barça », composé de 26 000 emplacements dans lesquels les supporters pourront déposer leurs cendres après le coup de sifflet final.

Soutenir l'équipe depuis l'au-delà coûte 2 490 euros (2 082 livres sterling) pour une durée de 10 ans ou 6 000 euros pour 50 ans, avec des frais d'entretien annuels de 70 euros.

Quant à la garantie de votre place éternelle, elle vous coûtera 10 000 euros, auxquels s'ajoutent 490 euros pour une plaque commémorative.

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Lors de la présentation d'un mémorial du FC Barcelone, María Elena Fort, vice-présidente du club chargée des affaires institutionnelles, a déclaré : « Lorsque mon grand-père est décédé il y a de nombreuses années, il a dit que la seule chose qu'il souhaitait était d'être enterré à côté du stade du Barça afin de pouvoir entendre les buts résonner dans l'au-delà. Beaucoup de supporters rêvent de la même chose. »

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Les détails du « Mémorial du Barça »

Le mémorial, conçu par l'architecte Kike Montoya, se compose de quatre grands carrés illuminés, tandis que les plaques commémoratives seront fixées sur un mur de verre rétroéclairé par des LED.

Les urnes seront conservées derrière une fresque immortalisant les grands moments de l'histoire du club, longue de 125 ans.

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Les clubs espagnols rivaux que sont l'Atlético de Madrid, le Real Betis et l'Espanyol possèdent déjà des columbariums plus petits dans leurs stades.

Les travaux de rénovation du stade du Barça

Les travaux de rénovation du stade du Barça débuteront à la fin de l'année prochaine, et le club a annoncé que plus d'un millier de supporters avaient déjà réservé leur place. Leurs contributions serviront à couvrir le coût exorbitant de la rénovation du stade, construit en 1957.

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En 2023, le club a lancé un plan visant à augmenter la capacité de 99 354 à 105 000 places, soit 15 000 de plus que le stade de Wembley, ce qui en ferait le deuxième plus grand stade de football au monde, derrière le stade Rungrado Premier-Mai de Pyongyang, en Corée du Nord.

Le coût des transformations, initialement estimé à 900 millions d'euros, approche désormais les deux milliards d'euros, et il est désormais supporté par les détenteurs de billets hors abonnement, qui ont vu les prix des billets doubler ces dernières années.

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Retards et conflits du travail

Le projet souffre de retards et de conflits du travail. En 2024, le FC Barcelone a notamment reconnu que plus d'un millier de sous-traitants n'avaient pas été payés pour leurs heures supplémentaires.

Les travaux devraient s'achever plus tard dans l'année, mais le club devra disputer une partie de la saison prochaine au stade olympique (capacité de 55 926 places) pendant l'installation d'un toit au Camp Nou.

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Le Barça en tête de la Liga

Le Barça est en tête du championnat d'Espagne avec 33 points, soit 3 points d'avance sur le Real Madrid, son dauphin.