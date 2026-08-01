Dans une scène qui reflète l'ampleur de l'engouement populaire suscité par la légende Zinédine Zidane, les billets de sa première rencontre à la tête du staff technique de l'équipe de France se sont écoulés en totalité en moins d'une journée après leur mise en vente.

La France s'apprête à recevoir l'Italie le 2 octobre prochain dans le cadre de la Ligue des nations, une rencontre qui se tiendra au prestigieux Stade de France, dont la capacité atteint 80 000 spectateurs. Les comptes officiels de la sélection ont confirmé que le stade affiche complet.

Zidane prend les rênes en remplacement de Didier Deschamps, qui a dirigé « les Bleus » pendant 14 ans, pour entamer une nouvelle ère porteuse de grands espoirs de retour au sommet du football européen et mondial.

Toutefois, le véritable coup d'envoi de la carrière d'entraîneur de Zidane avec la sélection aura lieu sur le sol turc le 25 septembre, avant que l'équipe ne se déplace en Belgique trois jours plus tard pour une deuxième rencontre dans la même compétition.

L'équipe de France accueillera de nouveau son homologue belge dans la capitale, Paris, le 5 octobre, où il ne reste plus qu'un nombre limité de billets de première catégorie, selon les informations rapportées par la chaîne « RMC ».