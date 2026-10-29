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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Une femme politique française attise la crise de Mbappé : il avait raison de qualifier le dirigeant chinois de dictateur

Racing Santander vs Real Madrid
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« Kylian n'a pas exprimé un avis, il a présenté des faits »

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a reçu un soutien politique en France, dans le contexte de sa crise actuelle avec la Chine. 

L'étincelle de cette crise remonte à un entretien dans lequel Mbappé a affirmé que l'une de ses images humoristiques préférées était un photomontage de son visage sur celui d'un « dictateur chinois », en référence évidente, sans citer le nom, à l'ancien dirigeant Mao Zedong.

Après les réactions en Chine à ses propos sur Mao Zedong, l'attaquant du Real Madrid a reçu le soutien de Marine Tondelier, la secrétaire générale du parti écologiste prenant la défense du capitaine de l'équipe de France.

Marine a écrit sur son compte X : « Kylian Mbappé avait tout à fait raison de qualifier Mao Zedong de dictateur. Les dizaines de millions de victimes dont Mao porte la responsabilité, ainsi que la nature totalitaire de son régime, sont des faits confirmés par tous les historiens. »

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 Elle a ajouté : « Kylian Mbappé n'a donc pas exprimé une opinion, il a énoncé des faits. »

Marine Tondelier est allée plus loin, dénonçant les pressions économiques exercées par la Chine, et a ajouté : « La soumission systématique aux pressions économiques chinoises est une preuve de faiblesse, et l'aveu que ce en quoi nous croyons vaut moins que ce que nous possédons pour le vendre. »

 Pour rappel, cette affaire a eu d'importantes répercussions sur Mbappé, certaines voix ayant appelé au boycott du Real Madrid, des interrogations ayant été soulevées autour des contrats publicitaires, et la diffusion des matchs de la Liga à la télévision chinoise ayant été annulée.

 Le Real Madrid et Javier Tebas, le président de la Liga, ont également présenté leurs excuses afin de préserver leurs relations commerciales avec le marché chinois.

 

 

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