Une fédération européenne porte officiellement plainte contre Infantino à cause de Trump

La Fédération norvégienne de football a déposé deux plaintes officielles auprès de deux commissions de la Fédération internationale (FIFA), accusant son président Gianni Infantino d'un éventuel abus de pouvoir et de conflit d'intérêts, alors qu'il fait face à une vague montante de critiques.

Selon l'Agence France-Presse, les deux plaintes portent sur trois affaires : le plan avorté d'Infantino visant à ouvrir la Coupe du monde aux investissements du secteur privé, la levée de la suspension de la star américaine Folarin Balogun lors du Mondial 2026 après une intervention de Donald Trump, et l'attribution au président américain de ce que l'on appelle le « prix FIFA de la paix ».

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La première plainte a été déposée hier, mardi, auprès de la commission d'éthique, à laquelle elle demande d'enquêter sur « le comportement du président de la FIFA Gianni Infantino et de toute autre personne que l'enquête viendrait à révéler, concernant d'éventuelles violations du code d'éthique de la FIFA ».

Quant à la seconde plainte, elle a été adressée à la commission de gouvernance, d'audit et de conformité, à laquelle elle demande de vérifier si « le système de gouvernance, le contrôle financier, les mécanismes internes et les processus de prise de décision de la FIFA ont fonctionné comme prévu ».

Trump, le dénominateur commun

Pour la présidente de la Fédération norvégienne, Lise Klaveness, connue pour sa franchise et son opposition de longue date à Infantino, Trump est le lien entre les trois affaires, comme elle l'a déclaré au journal « The Times ».

Concernant le plan « FIFA Forward Enterprise », la société de capital-investissement détenue par Josh Kushner, frère de Jared Kushner le gendre de Trump, était censée en être le principal investisseur.

Lancé par Infantino en juillet à la suite du grand succès du Mondial de cette année au Canada, au Mexique et aux États-Unis, ce plan permettait à des investisseurs du secteur privé d'acquérir des parts dans une société créée dans le cadre de l'initiative. Mais la vague de protestations a contraint Infantino à un embarrassant rétropédalage en l'espace de quelques jours.

Klaveness a déclaré : « FIFA Forward Enterprise est une affaire de gouvernance, mais elle est liée aux deux autres affaires en raison d'un possible conflit d'intérêts et d'un abus de fonction. Il y a un fil qui relie ces trois affaires, et c'est le système politique lui-même. »

Elle s'est interrogée : « S'agit-il d'un abus de pouvoir ou d'un abus de fonction ? S'agit-il d'une atteinte à la neutralité politique ? Est-ce conforme aux règles de gouvernance, étant donné que le Conseil de la FIFA devrait être l'instance stratégique, et que le président ne devrait en réalité disposer d'aucun pouvoir unilatéral ? »

Sans concurrent

En août dernier, Klaveness (45 ans) avait appelé Infantino à démissionner et à renoncer à sa quête d'un quatrième et dernier mandat. Mais le Suisse (56 ans) a confirmé qu'il se présenterait à sa réélection en mars prochain, et aucun concurrent n'a annoncé sa candidature jusqu'à présent.

Klaveness a assuré qu'elle ne se lancerait pas dans la course, bien que certains observateurs, dont Sepp Blatter, le prédécesseur d'Infantino, estiment qu'elle est qualifiée pour présider la FIFA. Le président de l'Union européenne (UEFA), le Slovène Aleksander Čeferin, a lui aussi annoncé qu'il n'était pas intéressé par une candidature.

Le Canadien Victor Montagliani, président de la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF), est considéré comme le concurrent le plus probable.



