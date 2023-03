"Une faute professionnelle", les réactions de Tudor, Rongier, Guendouzi et Mbemba après la défaite de l'OM

Après l'élimination surprise de l'OM en quart de finale de la Coupe de France, les joueurs et l'entraîneur marseillais ont affiché leur déception.

L'Olympique de Marseille est tombé de haut ce mercredi soir. Favori de la Coupe de France après avoir éliminé le PSG, l'OM a été éliminé dès les quarts de finale par un pensionnaire de Ligue 2, Annecy, devant son public du stade Vélodrome. Un terrible coup dur pour les Phocéens, qui ne remporteront aucun trophée cette saison. Au micro de beIN Sports, Valentin Rongier a affiché sa colère après l'élimination de l'OM.

"Il y a de la frustration"

"Plus que de la déception, il y a de l'énervement. Il faut qu'on assume maintenant. C'est une grosse faute professionnelle. On a trop respecté Annecy, ils ont joué sans complexe. On avait fait le plus dur en marquant. On doit gagner le match avant les tirs au but. On est chez nous et on doit montrer notre supériorité du début à la fin contre une Ligue 2. On n'a pas réussi à le faire. Il reste le championnat. On peut comprendre la frustration des supporters, on avait une chance de remporter la Coupe cette année. Ce n'est pas une question de fraîcheur physique. Tous les matchs, mais encore plus en Coupe, il n'y a pas de fatigue, c'est tout dans la tête", a analysé Valentin Rongier.

En zone mixte, Matteo Guendouzi a partagé le constat de son compère du milieu de terrain : "C'est une énorme désillusion tout simplement, comme une faute professionnelle. On a raté notre chance. On a fait un non match, je ne parle même pas des penaltys. Un match comme ça on aurait dû le terminer avant, on ne doit même pas parler de penaltys. C'est une faute professionnelle d'avoir perdu ce match, on ne peut s'en prendre qu'à nous mêmes. Ce n'est pas digne de l'OM. On doit être capable de fair beaucoup mieux".

"Une grande tristesse"

Chancel Mbemba a été plus mesuré ne cachant pas sa déception, au micro de beIN Sports : "On savait que ce serait dur. On a poussé jusqu’à la fin pour revenir et on a arraché les tirs au but. On est déçu. Quand tu regardes, sans blague, on a poussé, on a joué comme on le fait, comme le coach demande. On a perdu et on est éliminé, ça fait mal. On va rentrer pour regarder nos erreurs, c’est notre faute, on assume. Il reste le championnat".

En conférence de presse, Igor Tudor, abasourdi, n'arrivait pas à expliquer la déboire de son équipe : "C'est une grande déception, une grande tristesse. On sort d'une compétition où on a éliminé le PSG et Rennes, c'est une folie. En dehors de quelques détails, j'ai un peu de mal à expliquer ça pour l'instant. Il n'y a pas de rupture, juste une grande tristesse. Je ne crois pas que les joueurs aient sous-évalué l'adversaire. Annecy a fait un grand match, d'un niveau que je n'imaginais pas pour une équipe de L2".

"De notre côté, tout ce qui pouvait aller de travers a été de travers. Nos défauts sont ressortis. Prendre deux buts à domicile, ça n'est pas justifiable. Et devant, on n'a pas su faire la différence. Ils se sont défendus bec et ongles, on a eu un poteau, des occasions, un penalty raté... Eux ont tout donné et ils ont réussi. Clairement, quand tu sors contre une L2, c'est que tu as mal fait. On y croyait, on est déçus", a conclu l'entraîneur de l'OM.