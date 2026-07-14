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Une faute fantôme… Une image controversée qui fait la une du sommet entre l'Espagne et la France

France vs Espagne
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L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en battant la France 2-0 mardi soir.

Les deux buts des Matadors ont été inscrits par Mikel Oyarzabal et Pedro Porro, respectivement aux 22^e et 58^e minutes.

L’arbitre salvadorien Iván Barton avait d’abord sifflé un coup franc dangereux pour les Bleus à la 43^e minute, après un duel entre Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz, avant de revenir sur sa décision.

Le compte « Archivo VAR », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a souligné sur la plateforme « X » que l’arbitre avait initialement indiqué une faute, avant que son assistant ne corrige cette évaluation lors d’un échange direct.

Il précise : « En réalité, les joueurs espagnols ont applaudi la décision de l’arbitre assistant après qu’il eut rectifié l’incident. »

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En finale, la Roja défiera le vainqueur de la rencontre entre l’Angleterre et l’Argentine.

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