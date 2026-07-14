Une faute fantôme… Une image controversée qui fait la une du sommet entre l'Espagne et la France

L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en battant la France 2-0 mardi soir.

Les deux buts des Matadors ont été inscrits par Mikel Oyarzabal et Pedro Porro, respectivement aux 22^e et 58^e minutes.

L’arbitre salvadorien Iván Barton avait d’abord sifflé un coup franc dangereux pour les Bleus à la 43^e minute, après un duel entre Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz, avant de revenir sur sa décision.

Le compte « Archivo VAR », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a souligné sur la plateforme « X » que l’arbitre avait initialement indiqué une faute, avant que son assistant ne corrige cette évaluation lors d’un échange direct.

Il précise : « En réalité, les joueurs espagnols ont applaudi la décision de l’arbitre assistant après qu’il eut rectifié l’incident. »

En finale, la Roja défiera le vainqueur de la rencontre entre l’Angleterre et l’Argentine.