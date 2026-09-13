« Une farce retentissante et un cirque arbitral » : « Archivo VAR » ouvre le feu sur l'assistance vidéo après le but de Haaland

Le but inscrit par le Norvégien Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, dans les cages de Manchester United ce dimanche soir, a suscité une vive polémique.

Manchester City a remporté le derby de Manchester grâce à une victoire palpitante sur son hôte Manchester United, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre disputée à Old Trafford ce dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League anglaise.

L'unique but de Manchester City a été inscrit par le Norvégien Erling Haaland, à la 60e minute, en profitant d'un centre à l'intérieur des six mètres.

Le but de Haaland est survenu après que son coéquipier Josko Gvardiol a adressé un centre dans la surface de réparation. Enzo Fernandez a tenté de la jouer de la tête, mais le ballon est passé devant lui pour parvenir à l'attaquant norvégien, qui l'a placé au fond des filets. Le juge de touche a toutefois levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, et l'arbitre Michael Oliver a d'abord décidé d'annuler le but, avant que l'arbitrage vidéo n'intervienne pour revoir l'action et vérifier le bien-fondé de la décision.









Après recours à la technologie vidéo, Michael Oliver a décidé d'accorder le but à Manchester City, ayant estimé que le centre de Gvardiol avait heurté le pied de Patrick Dorgu avant de parvenir à Haaland, qui se trouvait effectivement en position de hors-jeu au moment où le ballon a été envoyé. Toutefois, la touche du défenseur de Manchester United a modifié la trajectoire de l'action, l'arbitre ayant considéré que le ballon se trouvait dans une nouvelle situation et validé le but.

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De son côté, le réseau espagnol « Archivo VAR », spécialisé dans les cas d'arbitrage, a affirmé que la validation du but constituait une mascarade arbitrale.

Il a écrit sur son compte « X » : « Mascarade retentissante de l'arbitrage vidéo (VAR) à Old Trafford ».

Il a poursuivi : « Enzo Fernandez, en position de hors-jeu très clairement, tente de jouer le ballon, exerçant une influence directe sur le défenseur Lisandro et le gardien Lammens ».

Il a affirmé : « L'action est un hors-jeu évident ».

Le réseau a conclu : « Howard Webb (président de la commission des arbitres) et son cirque arbitral particulier en Premier League anglaise ».







