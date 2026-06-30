« Une farce incroyable » : la presse allemande s’en prend à l’arbitre marocain et l’accuse d’avoir « volé » la qualification

L’élimination de l’équipe d’Allemagne de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay a provoqué un tollé outre-Rhin. après l’élimination aux tirs au but de la « Mannschaft », à l’issue d’un match palpitant au cours duquel un but du défenseur Jonathan Tah en prolongation a été annulé, une décision qui a déclenché la colère du monde sportif allemand et remis sur le devant de la scène la question de l’arbitrage et de la technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

La plupart des journaux et des émissions sportives n’ont pas analysé cette élimination comme un échec technique ni comme la simple conséquence d’une série de tirs au but manqués, mais ont pointé du doigt la décision de l’arbitre marocain Jalal Al-Jadid d’annuler le but de Tah après consultation de la vidéo, une décision que certains médias ont qualifiée de « vol sportif ».

Les secondes qui ont suivi la réalisation ont été ponctuées par des célébrations nourries sur la pelouse et dans les tribunes, les Allemands croyant avoir validé leur billet pour les huitièmes, jusqu’à ce que la vidéo ne vienne inverser la tendance et transformer l’euphorie en stupeur.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a immédiatement fustigé cette décision, qu’il a qualifiée de « véritable scandale » sur la chaîne ZDF, estimant que le gardien paraguayen n’avait subi aucune obstruction justifiant l’annulation.

Quelques instants plus tôt, il avait déjà qualifié la décision de « farce » lors d’un entretien accordé à la chaîne « MagentaTV », des propos repris en Une de la presse allemande dans les heures suivantes.

La vague de critiques a également gagné le cercle des experts allemands de l’arbitrage : l’ancien arbitre international Thorsten Kinhofer a ainsi affirmé ne pas comprendre cette décision, soulignant que le contact qui a précédé le but est courant dans de telles situations et ne constitue pas une faute.

L’expert allemand en arbitrage Patrick Etrich a abondé dans le même sens, jugeant l’intervention de la vidéo injustifiée, d’autant que l’arbitre avait d’abord validé le but avant d’être invité à revoir l’action ; selon lui, l’incident ne constituait pas une erreur manifeste justifiant un changement de décision.

Au cœur de la polémique, le célèbre entraîneur allemand Jürgen Klopp est intervenu, critiquant la décision sur un ton ironique.

L’ancien coach de Liverpool a rappelé que de tels contacts surviennent presque chaque semaine sur coups arrêtés en Premier League, et qu’appliquer systématiquement ce critère conduirait à annuler de nombreux buts dans le football moderne.

Malgré ce consensus outré, une voix discordante s’est fait entendre : l’ex-arbitre anglais Mark Clattenburg a jugé, sur Fox Sports, que la faute était évidente et que l’annulation était juste, un avis accueilli avec un scepticisme non dissimulé par la presse allemande.

La polémique a rebondi après la publication par le magazine « Kicker » des déclarations de l’ancien arbitre allemand Frank Wilenburg, qui a jugé la décision d’annuler le but « totalement erronée ».

Selon lui, les ralentis ne révèlent aucune faute justifiant l’annulation, rappelant qu’il n’existe pas de règle accordant une protection particulière aux gardiens dans la surface.

Selon lui, le contact avec le défenseur paraguayen ne saurait constituer une faute ; l’équipe allemande aurait ainsi été lésée par une interprétation erronée du règlement et par un recours inadéquat à la vidéo.

Conséquence directe de cette élimination, un sentiment d’amertume s’est emparé de l’ensemble du football allemand.

Si beaucoup admettent que la Mannschaft n’a pas été convaincante et a manqué deux penalties décisifs, le récit dominant outre-Rhin reste différent ; aux yeux de nombreux médias et observateurs, le récit de la soirée ne se limite pas à une défaite aux tirs au but, mais englobe un but d’abord validé puis annulé, et une qualification qui semblait acquise avant de s’envoler à cause d’une décision arbitrale qui attise encore la colère d’une nation entière.