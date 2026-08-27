Une faille juridique maintient l'ancienne star du Real sur le marché : le mercato ne fermera pas le 1er septembre !

Alors que les clubs espagnols s'apprêtent à fermer leurs portes aux derniers coups d'horloge de ce mardi, un nom reste hors des calculs et hors du temps : Dani Ceballos, le joueur associé à tous les clubs de Liga, est toujours libre, et la loi le protège.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a révélé une faille dans les règlements de la FIFA qui offre à Ceballos ce que personne d'autre ne possède : le droit de signer après la fin du mercato, faisant de lui la recrue tardive susceptible de bouleverser les équilibres de la saison.

Le journal a souligné que l'avenir de Ceballos reste incertain, mais ce qui est sûr, c'est que son histoire sur le marché des transferts ne prendra pas fin avec la fermeture de la fenêtre estivale en Espagne.

Il ne reste plus que cinq jours avant la date limite d'enregistrement des joueurs dans le championnat espagnol, en première comme en deuxième division, fixée à mardi prochain à 23h59 précises. Une échéance que tout le monde respecte, sauf un joueur : Dani Ceballos.

Le journal a expliqué que la raison tient à la situation juridique exceptionnelle du joueur. En effet, le 26 juin dernier, Ceballos est parvenu à un accord à l'amiable avec le Real Madrid pour résilier la dernière année de son contrat, qui courait jusqu'au 30 juin 2027.

C'est là le cœur de l'affaire : en vertu de cet accord, Ceballos est entré sur le marché des transferts estival, ouvert le 1er juillet dernier, en tant que joueur libre, et non en tant que joueur lié à un club. Un statut qui lui confère un privilège particulier dans les règlements de la Fédération internationale de football.

Le règlement de la FIFA relatif aux transferts des joueurs stipule, dans son article concernant les périodes d'enregistrement, qu'« un joueur professionnel dont le contrat est arrivé à son terme normal ou a été résilié d'un commun accord avant la fin de la période d'enregistrement applicable au club engageant peut être enregistré en dehors de ces périodes ».

Par conséquent, tout club, que ce soit en Espagne ou à l'étranger, a le droit d'engager Ceballos et de l'enregistrer même après la fermeture du mercato à minuit mardi, ce qui ouvre la porte à son retour possible dans son club formateur, le Real Betis.

Le seul obstacle : l'Europe

Malgré ce privilège national, le joueur andalou se heurtera à une contrainte européenne. L'Union européenne de football, l'UEFA, a en effet fixé le mercredi 2 septembre à 23h59 comme date limite pour l'enregistrement des joueurs dans ses trois compétitions : la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.

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Cela signifie qu'en cas de signature au Real Betis, qui connaîtra ses adversaires en Ligue Europa jeudi prochain, le club andalou devra boucler la transaction et l'enregistrer sur le plan européen quelques heures avant cette échéance, sous peine de devoir attendre la période d'enregistrement hivernale pour pouvoir prendre part à la compétition continentale.