Chelsea a conclu sa préparation pour la nouvelle saison par une victoire convaincante face à la Real Sociedad, mais l'équipe doit encore résoudre un problème fondamental avant de pouvoir se présenter comme un véritable prétendant au titre de Premier League.

Chelsea s'est imposé 3-1 face à la Real Sociedad à Stamford Bridge, lors de la première apparition de l'entraîneur Xabi Alonso devant les supporters du club, après qu'il a pris en charge l'équipe en remplacement de l'ancien entraîneur, dans le but d'améliorer les résultats de la saison dernière que Chelsea avait terminée à la dixième place.

Malgré le soutien important dont Alonso a bénéficié sur le marché des transferts, Alan Smith, ancien attaquant d'Arsenal, estime que le poste de gardien de but représente toujours un point faible évident, avertissant que Chelsea ne sera pas en mesure de lutter pour le titre s'il continue de compter sur Robert Sanchez comme gardien titulaire.

Smith a déclaré dans des propos rapportés par le site « Metro » : « Sanchez avait besoin de progresser depuis un certain temps, et c'est devenu une lacune évidente dans l'effectif de Chelsea. Le club a fait des efforts pour renforcer sa défense en recrutant Maxence Lacroix et de plus jeunes défenseurs, mais si vous voulez lutter pour le titre du championnat, je ne pense pas que Sanchez soit le gardien adéquat. »

Et d'ajouter : « Chelsea a dépensé beaucoup d'argent, et je ne sais pas s'il a la marge pour en dépenser davantage sur un gardien de but, mais Sanchez semble pour le moment être le premier choix. »

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Sanchez avait rejoint Chelsea en provenance de Brighton pour 25 millions de livres sterling en 2023, mais il n'a pas livré de performances convaincantes de manière constante, et il a commis plusieurs erreurs marquantes au cours de ses trois saisons avec l'équipe. Le gardien espagnol a débuté le dernier match amical face à la Real Sociedad.

Chelsea avait recruté Morgan Rogers d'Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, aux côtés de Maxence Lacroix, Marc Ballestra, Valentin Barco et Pep Chavarría. L'équipe s'est également renforcée avec de l'expérience en s'attachant les services de Jordan Henderson et Danny Welbeck.

Malgré les pronostics de certains qui voient en Chelsea l'outsider de la nouvelle saison, Smith estime que la lutte pour le titre se limitera à Arsenal et Manchester City, ce dernier étant considéré comme le principal rival du champion en titre.

Smith a déclaré : « Je considère que Manchester City est le principal rival d'Arsenal. Il y a un point d'interrogation en raison de la présence d'un nouvel entraîneur (Maresca), mais je continue de penser qu'il est le seul rival capable de le menacer. » Il a également désigné Arsenal comme vainqueur du championnat à nouveau.

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