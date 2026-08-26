Le poste de gardien de but à Chelsea fait face à un danger majeur. Malgré la victoire contre Fulham, Robert Sanchez, le portier des Blues, a fait l'objet de vives critiques en raison d'une grave erreur sur le premier but encaissé par l'équipe, ainsi que d'une autre erreur sur le deuxième.

Chelsea a signé une précieuse victoire face à Fulham sur le score de 3-2 lors de son entrée en lice en Premier League anglaise, la rencontre s'étant jouée en clôture de la première journée.

En Angleterre, des doutes sont soulevés quant à la capacité du gardien espagnol à occuper le poste de titulaire dans l'équipe de Xabi Alonso, si celle-ci veut prétendre à la lutte pour le titre.

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Selon le journal « AS », Gary Neville, légende du football anglais, a proposé le nom de l'Argentin Emiliano Martinez comme candidat potentiel pour garder les buts du club londonien.

Neville a déclaré : « Je ne sais pas s'il est disponible ou non, mais Emi Martinez devrait rejoindre Chelsea. Robert Sanchez est inquiétant et commet des erreurs coûteuses. »

En réalité, les circonstances des deux parties concordent, et tout pourrait mener à l'arrivée de l'Argentin à Chelsea.

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D'un côté, Martinez traverse une situation délicate à Aston Villa. La saison 2025-2026 était censée être la dernière pour lui sous la direction d'Unai Emery, mais sa blessure à la main droite a compliqué les choses.

Son transfert à la Juventus semblait acté, mais il a achoppé en raison de problèmes financiers, et le club italien a finalement recruté Vicario. Par ailleurs, Aston Villa a engagé le joueur japonais Zion Suzuki, qui n'a pas été titularisé lors du match d'ouverture du championnat.

Tous les indices laissent penser que l'Argentin ne sera pas un joueur titulaire à Aston Villa, si bien que son départ est désormais imminent, et ce serait peut-être là le meilleur choix pour sa carrière footballistique.

Chelsea, de son côté, a besoin d'un gardien de but de tout premier plan s'il veut lutter pour le titre de Premier League anglaise.

Robert Sanchez n'est pas, ou du moins n'a pas été jusqu'à présent, le gardien de but de tout premier plan dont disposent les équipes qui remportent le championnat. Xabi Alonso a donc un besoin urgent d'un changement au poste de gardien de but s'il veut jouer les premiers rôles.

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