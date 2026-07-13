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Abdelmawgood Samir

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Une expulsion controversée a fait grand bruit… La FIFA désigne l'arbitre du match au sommet entre la France et l'Espagne

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É.-U.

Un tournant décisif pour la gouvernance

La Fédération internationale de football (FIFA) a officiellement désigné l’arbitre salvadorien Iván Barton pour diriger la demi-finale décisive de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, programmée ce mardi.

Il sera assisté par son compatriote David Moran (premier assistant), par l’Nicaraguayen Antonio Pobero (deuxième assistant) et par le Suédois Glenn Nyborg, qui officiera comme quatrième arbitre.

Il découvre les phases à élimination directe de la Coupe du monde après avoir dirigé trois rencontres lors de cette édition : Turquie-Paraguay en phase de groupes (avec l’expulsion de Miguel Almirón pour s’être couvert la bouche), puis Japon-Suède dans le même tour.

Il a ensuite officié lors du match Japon-Suède, toujours en phase de groupes, avant de diriger le huitième de finale haletant Suisse-Colombie, conclu par une victoire helvétique aux tirs au but.

Cette désignation constitue une étape majeure dans la carrière de l’arbitre salvadorien, déjà présent au Mondial 2022 où il avait officié lors de trois rencontres, dont le huitième de finale Angleterre-Sénégal.

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