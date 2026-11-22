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La longue absence de Harry Kane et les remous autour de Jamal Musiala éclipsent tout au Bayern.

Harry Kane a salué les supporters depuis la clinique, la cheville immobilisée dans une attelle, plutôt que depuis le club de supporters de Traunstein. Les fans ont aussi dû se passer de Jamal Musiala. Alors que la grande majorité des joueurs d’un Bayern déjà très diminué honoraient dimanche leurs traditionnelles visites aux clubs de supporters et que les dirigeants se réjouissaient de nouveaux chiffres records, les deux figures centrales de ce week-end sont restées à Munich. Elles étaient pourtant omniprésentes.

Musiala, surtout, a alimenté les conversations, et pas seulement en marge de l’assemblée générale annuelle de samedi . Le chiffre d’affaires record de 988,2 millions d’euros, le retour du joueur de 23 ans et celui de l’entraîneur Vincent Kompany lors du décevant nul 1-1 (1-1) contre le FC Cologne, marqué vendredi soir par le choc de la blessure de Kane ? Tout cela est passé au second plan. La direction du club, autour du président Herbert Hainer et du président du directoire Jan-Christian Dreesen, s’est surtout employée à atténuer la portée de l’attaque frontale sans précédent de l’ancien patron du club Karl-Heinz Rummenigge contre Musiala .

« Nous nous soucions tous du joueur. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge et Jan-Christian Dreesen l’ont aussi exprimé », a expliqué Hainer. Vendredi, Rummenigge avait appuyé avec une virulence inédite les doutes déjà formulés par Hoeneß et Dreesen sur la capacité du meneur de jeu, longtemps blessé et malade, à retrouver son niveau.

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Il n’a jamais été question de « mettre la pression sur Jamal », a insisté Dreesen : « Nous souhaitons tous que Jamal redevienne le Jamal d’avant. Il a besoin de temps pour revenir. Il faut le lui accorder. » Il n’était pas non plus nécessaire de continuer à « parler du contrat ». C’est pourtant ce qu’avait fait Rummenigge.

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Musiala avait prolongé son contrat jusqu’en 2030 en février 2025, devenant ainsi l’un des joueurs les mieux payés du club. Un trouble neurologique fonctionnel accompagné d’absences avait ensuite été révélé chez l’international . Hainer a fermement rejeté samedi l’hypothèse selon laquelle l’entourage de Musiala aurait pu connaître sa maladie avant la prolongation .

Getty Images

Un accord aurait été conclu entre Musiala et le Bayern durant l’été

Qu’est-ce qui a donc poussé la direction du club à lancer cette attaque manifestement planifiée, condamnée par le syndicat des joueurs FIFPRO ? Selon la Süddeutsche Zeitung, les conseillers de Musiala et le club auraient conclu un accord verbal durant l’été. Ils seraient convenus d’ajuster le contrat de Musiala si le joueur ne parvenait pas à retrouver son niveau d’avant.

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Rummenigge avait jugé cette dernière éventualité « tout à fait possible et pas exclue ». Les sommes prévues dans le contrat ne seraient alors « naturellement, sauf votre respect, plus envisageables », estimait-il. D’autant que Rummenigge ne pouvait « imaginer » que Musiala « quitte le club ou qu’un autre club l’achète dans ces conditions ».

Quelle stratégie se cache derrière cette attaque virulente ? Il s’agirait visiblement d’amener l’entourage de Musiala à faire des concessions. Entré en jeu contre Cologne sous les acclamations des supporters après deux mois d’absence sur blessure, le meneur de jeu représente aussi un espoir pour une attaque décimée par les blessures, surtout depuis que Kane est lui aussi indisponible.

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La blessure de Harry Kane frappe le Bayern de plein fouet

La superstar a été opérée dans la nuit de vendredi à samedi après sa rupture de la syndesmose et sera absente pendant plusieurs mois. « Les hauts et les bas de la vie ! », a-t-il écrit en accompagnement d’une photo prise à l’hôpital. On y voit le buteur providentiel, désormais hors service, la jambe gauche protégée et les deux pouces levés. Kane a promis d’être « de nouveau en forme et prêt pour la phase décisive de la saison ».

La blessure frappe néanmoins le Bayern de plein fouet. La situation est « très difficile. Cela nous fait vraiment extrêmement mal », a déclaré le directeur sportif Max Eberl. Les Munichois ont rendez-vous dès mercredi à Lille en Ligue des champions, et sept matches les attendent encore d’ici Noël.

Getty Images

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Outre Kane, Manuel Neuer, Serge Gnabry et Ismael Saibari seront également absents pour une longue période. Le Bayern doit aussi se passer d’Alphonso Davies, tandis que Luis Díaz revient progressivement. Michael Olise a dû sortir à la mi-temps contre Cologne et a quitté le stade avec des béquilles, mais il s’en est tiré avec une contusion de l’avant-pied. Il ne devrait manquer que le match contre Lille.

L’entraîneur Vincent Kompany espérait une réaction d’orgueil. « Nous avons d’autres joueurs qui doivent maintenant porter l’équipe », a déclaré le Belge. Musiala, par exemple.