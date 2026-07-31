Après une défaite 0-2 au match retour sur le terrain de l’Inter Turku (Finlande) jeudi soir, le club turc de première division, pourtant favori, a dû rendre les armes dès le 2e tour des qualifications pour la Conference League et ne jouera donc pas de compétition internationale lors de la saison à venir.

Dès le match aller la semaine passée, qui marquait l’entrée en lice de Basaksehir en match officiel, l’équipe de Sahin avait déçu et n’avait pas fait mieux qu’un match nul 1-1 à domicile. Lors du deuxième duel face au deuxième du championnat finlandais (en Finlande, la saison se joue sur l’année civile), les Turcs ont été menés dès la 18e minute, lorsque l’avant-centre Jasse Tuominen a marqué pour Turku. Peu après le début de la seconde période, le Nigérian Clinton Jephta a ensuite porté le score à 2-0 pour les hôtes (47e), et Basaksehir n’a ensuite plus réussi à revenir dans la partie.

« La vérité se passe toujours sur le terrain. Nous n’avons mérité à aucun moment du match de nous qualifier pour le tour suivant aujourd’hui », a critiqué Sahin après le coup de sifflet final au sujet de la prestation de son équipe. « Nous devons ressentir cette déception aujourd’hui. Cela a été une expérience très douloureuse pour nous tous », a poursuivi l’ancien joueur et entraîneur du Borussia Dortmund. Sahin avait titularisé l’ancien attaquant de Bundesliga Davie Selke (notamment passé par Brême, le Hertha et le HSV), mais l’a remplacé à la pause après une performance décevante.

Nuri Sahin avait mené Basaksehir à la 5e place

Sahin, qui avait disputé 274 matches avec le BVB en tant que joueur, avait pris les fonctions d’entraîneur principal du Borussia à l’été 2024. Mais après un peu plus de six mois, il a de nouveau dû partir et, après quelques mois de pause, a finalement rejoint Basaksehir en septembre 2025.





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Le club d’Istanbul sortait alors d’un faible début de saison, Sahin a stabilisé l’équipe et a finalement terminé à la 5e place, ce qui entretenait l’espoir de disputer une compétition européenne. Celui-ci a désormais été brutalement balayé avec cette élimination au 2e tour des qualifications de la Conference League.

Le programme du début de saison de Basaksehir en Süper Lig s’annonce corsé

Pour Sahin, dont le contrat court jusqu’en 2028, il s’agit désormais de chasser au plus vite ce début raté en match officiel des têtes. « Nous n’avons pas joué comme nous l’avions travaillé à l’entraînement. Cela veut dire que je ne l’ai pas suffisamment bien transmis. La responsabilité m’incombe », a-t-il assumé après cette défaite. Dans un peu plus de deux semaines, il faudra faire mieux, lorsque Basaksehir recevra Kocaelispor pour lancer sa nouvelle saison de Süper Lig. Ensuite, le programme s’annonce relevé avec un déplacement sur le terrain de Trabzonspor (2e journée) et un duel précoce avec le champion Galatasaray (4e journée).

Pour Turku, après ce coup d’éclat surprise face à Basaksehir en qualifications de la Conference League, la suite se présente d’ailleurs avec le statut de favori : au 3e tour, les Finlandais affronteront l’outsider du FC Vaduz, venu du Liechtenstein. En cas de qualification, Turku devrait ensuite encore passer les barrages pour atteindre la phase de ligue.