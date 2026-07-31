Après une défaite 0-2 lors du match retour sur le terrain de l’Inter Turku (Finlande) jeudi soir, le club turc de première division, pourtant favori, a dû s’arrêter dès le 2e tour des qualifications pour la Conference League et ne jouera donc pas de compétition internationale lors de la saison à venir.

Dès le match aller la semaine dernière, qui marquait l’entrée en lice de Basaksehir en compétition officielle, l’équipe de Sahin avait déçu et n’avait pu faire mieux qu’un nul 1-1 à domicile. Lors de ce deuxième duel face au deuxième du championnat finlandais (en Finlande, la saison se joue sur l’année civile), les Turcs ont été menés à la 18e minute, lorsque l’avant-centre Jasse Tuominen a marqué pour Turku. Peu après le début de la seconde période, le Nigérian Clinton Jephta a ensuite porté le score à 2-0 pour les locaux (47e), et Basaksehir n’a plus réussi à revenir dans le match par la suite.

« La vérité se passe toujours sur le terrain. Nous n’avons à aucun moment du match mérité la qualification pour le tour suivant aujourd’hui », a critiqué Sahin au coup de sifflet final à propos de la prestation de son équipe. « Nous devons ressentir cette déception aujourd’hui. Cela a été une expérience très douloureuse pour nous tous », a poursuivi l’ancien joueur et entraîneur du Borussia Dortmund. Sahin avait titularisé dès le départ l’ancien attaquant de Bundesliga Davie Selke (notamment passé par Brême, le Hertha et le HSV), mais l’a remplacé à la pause après une prestation décevante.

Nuri Sahin avait mené Basaksehir à la 5e place

Sahin, qui avait disputé 274 matches avec le BVB en tant que joueur, avait pris les fonctions d’entraîneur principal au Borussia à l’été 2024. Mais il a dû partir après un peu plus de six mois et, après quelques mois de pause, a finalement rejoint Basaksehir en septembre 2025.





Getty Images





Le club d’Istanbul restait alors sur un mauvais début de saison. Sahin a stabilisé l’équipe et a finalement terminé à la 5e place, ce qui entretenait l’espoir de jouer sur la scène internationale. Cet espoir a désormais été brutalement balayé avec l’élimination au 2e tour des qualifications pour la Conference League.

Le programme de début de saison de Basaksehir en Süper Lig s’annonce relevé

Pour Sahin, dont le contrat court jusqu’en 2028, il s’agit désormais de chasser au plus vite de toutes les têtes ce début de saison officielle manqué. « Nous n’avons pas joué comme nous l’avions travaillé à l’entraînement. Cela signifie que je ne l’ai pas assez bien transmis. La responsabilité m’incombe », a-t-il assumé après cette défaite. Dans un peu plus de deux semaines, il faudra faire mieux : Basaksehir recevra alors Kocaelispor pour l’ouverture de la nouvelle saison de Süper Lig. Ensuite, le programme de départ s’annonce particulièrement relevé, avec un déplacement à Trabzonspor (2e journée) puis un duel précoce face au champion Galatasaray (4e journée).

Pour Turku, après cet exploit surprise contre Basaksehir en qualifications de la Conference League, la suite se poursuivra d’ailleurs avec un statut de favori : au 3e tour, les Finlandais affronteront le FC Vaduz, outsider venu du Liechtenstein. En cas de qualification, Turku devrait ensuite encore passer l’obstacle des barrages pour accéder à la phase de ligue.