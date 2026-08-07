Le jeune ailier ivoirien Yan Diomandé a préféré rejoindre le Real Madrid plutôt que d'accepter une offre sérieuse de Liverpool, alors même que le club anglais était le plus proche de le recruter au début du mercato estival.

Selon les informations révélées par le site « The Athletic », Diomandé (19 ans) était initialement enthousiaste à l'idée de jouer à Anfield et avait envoyé des signaux positifs concernant le projet de Liverpool, qui avait bougé tôt et ouvert des négociations directes avec Leipzig, se disant prêt à débourser 100 millions d'euros pour boucler l'affaire.

L'entraîneur espagnol Andoni Iraola a tenté d'intervenir pour convaincre le joueur de rester sur l'option de Liverpool et lui expliquer les détails du projet sportif, mais ses efforts n'ont pas modifié la position de Diomandé, qui avait commencé à réévaluer sa décision avec l'entrée de nouveaux acteurs dans les négociations.

Le dossier a connu un tournant décisif après l'entrée en force du Paris Saint-Germain, qui est devenu pendant un temps la destination privilégiée du joueur, avant que Diomandé ne renonce à l'idée d'un transfert en Angleterre, estimant que Liverpool s'apprêtait à vivre une phase de transition lors de la nouvelle saison et cherchant un projet plus stable.

Pourtant, le Real Madrid a traversé les mêmes circonstances que Liverpool, les deux clubs ayant terminé la saison sans trophée (une saison blanche), en plus d'avoir changé d'entraîneur, Iraola ayant pris en main les Reds pour succéder à Arne Slot, et José Mourinho ayant remplacé Álvaro Arbeloa à la tête du club merengue.

Le Real Madrid a su exploiter la situation et est parvenu à un accord avec Leipzig moyennant une enveloppe financière pouvant atteindre 140 millions d'euros, un montant largement supérieur au plafond fixé par Liverpool, ce qui a écarté le club anglais de la course dans ses dernières étapes et a permis au géant espagnol de conclure l'un des transferts phares de l'été.

Liverpool étudie désormais d'autres alternatives offensives, et Bradley Barcola, l'ailier du Paris Saint-Germain, arrive en tête de la liste des candidats pour compenser l'échec du dossier Diomandé.