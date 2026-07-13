Une récente étude scientifique internationale, à laquelle a participé l'université Carlos III de Madrid, révèle que la rivalité historique entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dépasse le cadre purement sportif pour s'ancrer dans les orientations idéologiques et politiques des supporters.

Selon le quotidien espagnol Marca, cette recherche menée conjointement par l’université Carlos III de Madrid, l’université nationale de Singapour et l’université technologique de Nanyang révèle que « les personnes aux opinions progressistes penchent généralement pour Messi, tandis que les conservateurs se tournent davantage vers Cristiano Ronaldo ».

Teresa Gil López, professeure au département des sciences sociales de l’université Carlos III de Madrid et à l’Institut Juan Lenz, et l’une des coauteurs de l’étude, a précisé que l’idéologie politique était « le facteur individuel le plus puissant et le plus déterminant pour prédire cette préférence », et ce, après avoir contrôlé les facteurs démographiques, le niveau d’exposition aux médias ainsi que les caractéristiques personnelles et cognitives des participants.

« Les participants les plus progressistes de l’enquête préfèrent Messi, tandis que les plus conservateurs penchent pour Ronaldo », analyse Gil López. « Nous observons aussi un effet marquant de l’interaction entre l’âge et l’idéologie politique : l’influence de l’orientation politique est plus nette chez les jeunes, puis elle s’estompe progressivement chez les personnes plus âgées. »

Les auteurs insistent toutefois : ces résultats ne sont ni déterministes ni un jugement sur les goûts des supporters ; ils révèlent simplement des courants de valeurs sous-jacents qui orientent les choix personnels et, par extension, la vie sociale et politique.

Seifeddine Ahmed, chercheur à l’Université technologique de Nanyang à Singapour, insiste : l’étude « ne porte aucun jugement sur les goûts individuels et ne prétend pas que la politique détermine mécaniquement les préférences footballistiques ».

Il souligne que l’étude révèle « une frontière bien plus ténue que nous ne le pensons entre notre identité politique et notre vie culturelle : la rivalité Messi-Ronaldo, que chacun vit comme une affaire strictement personnelle, traduit en réalité des récits porteurs de valeurs fondamentales plus larges ».

Le chercheur a par ailleurs précisé : « La plupart des personnes qui penchent pour l’un des deux joueurs considèrent cette préférence comme quelque chose d’entièrement personnel, ancré dans des souvenirs précis, des matchs visionnés et des styles de jeu qui les ont enthousiasmées, et c’est indéniablement vrai. »

Il a conclu : « Sous cet aspect personnel, nos données révèlent une autre couche, liée aux valeurs et aux orientations qui guident aussi notre vie politique ; cette découverte ne nie pas la dimension individuelle, mais montre qu’elle n’est pas le seul élément en jeu. »

Menée entre avril et mai 2026 et publiée par le Réseau de recherche en sciences sociales, cette étude s’appuie sur un sondage en ligne transnational réalisé auprès de 10 661 participants, sélectionnés selon une méthode d’échantillonnage par quotas dans 26 pays.

Les pays ont été sélectionnés pour refléter la diversité culturelle, économique et politique du football, et chaque échantillon national a été pondéré selon l’âge et le sexe afin de correspondre au mieux à la structure réelle de la population adulte.

Le protocole de collecte intégrait par ailleurs des indicateurs complémentaires : orientation idéologique et politique, variables démographiques, habitudes de consommation médiatique, ainsi qu’un jeu de questions et d’échelles destinées à évaluer la personnalité et les capacités cognitives des répondants.