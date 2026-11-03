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AFC Bournemouth v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
Traduit par

Une étoile montante de Premier League dans le viseur : le Bayern Munich va-t-il finalement s’activer sur le marché des transferts ?

Bundesliga
Bayern Munich
Bournemouth
Premier League
E. Kroupi

Face aux nombreuses blessures en attaque, on se demande ces derniers jours si le Bayern Munich pourrait finalement se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver, contrairement à son plan initial. Une rumeur intrigante vient désormais d’Angleterre.

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Selon le quotidien britannique Mirror, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Junior Kroupi, joueur de l’AFC Bournemouth. À seulement 20 ans, ce dernier s’est déjà fait un nom en Premier League grâce à sa polyvalence.

Kroupi peut évoluer en pointe, sur les deux ailes ainsi qu’au poste de numéro 10. En le recrutant, les Munichois feraient donc d’une pierre plusieurs coups.

Kroupi pourrait non seulement servir de doublure à Luis Diaz, qu’il avait lui-même souhaité voir arriver cet été, mais aussi remplacer dans un premier temps les joueurs indisponibles pour une longue durée, Ismael Saibari (trois à quatre mois) et Serge Gnabry (deux mois). Par ailleurs, Jamal Musiala est régulièrement absent depuis sa terrible blessure lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025. Une fois tous les joueurs rétablis, l’entraîneur Vincent Kompany disposerait également, avec Kroupi, d’une autre solution pour suppléer Harry Kane.

Max Eberl exclut des transferts cet hiver, mais laisse une porte entrouverte

Avant le départ pour Madrid lundi, en vue du match de Ligue des champions à l’extérieur face à l’Atlético, le directeur sportif Max Eberl a toutefois répété qu’aucun transfert n’était prévu cet hiver, malgré les nombreuses absences. « Pas pour le moment. Nous avons l’effectif que nous avons et nous en sommes extrêmement satisfaits », a-t-il déclaré. L’homme de 53 ans a néanmoins laissé une petite porte entrouverte. « Nous devons examiner la situation de près. Nous surveillons le marché, nous y réfléchissons, mais à l’heure actuelle, nous n’envisageons rien dans la précipitation », a-t-il souligné.

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Selon Sky , le Bayern compte chercher un renfort offensif au plus tard cet été, raison pour laquelle il sonde déjà le marché des transferts. Sans surprise, il cible en priorité un ailier gauche.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Un transfert de Kroupi ? Plusieurs obstacles se dressent

Il est tout à fait possible que la polyvalence de Kroupi en fasse un dossier brûlant cet été. Selon le Mirror, les Munichois devraient toutefois faire face à une forte concurrence. Arsenal et le PSG envisageraient eux aussi de passer à l’action pour le recruter. Le montant réclamé par Bournemouth pourrait également constituer un obstacle.

Lorsque Kroupi avait été associé à Tottenham Hotspur cet été, la somme de 120 millions d’euros avait été avancée comme référence. Un montant que le Bayern Munich ne déboursera évidemment pas. Le jeune Français, auteur de 13 buts en 33 matches de championnat la saison dernière, est encore sous contrat avec les Cherries jusqu’en 2030.

Cette saison, Kroupi n’a toutefois guère pu montrer ses qualités. Après une longue blessure au pied, il n’a disputé que deux bouts de match. Ce week-end, il a délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Leeds United.

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