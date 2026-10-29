Il semblerait que Didier Deschamps, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, reprenne bientôt du service, quelques mois après son départ de la tête des Bleus.

Après 14 années passées à la direction du staff technique de l'équipe de France, Didier Deschamps a passé le relais à Zinédine Zidane l'été dernier.

Malgré quelques critiques essuyées à la fin de son ère avec la France, son passage à la tête de la sélection a été une réussite à tous les égards, puisqu'il a été sacré champion du monde en 2018, vainqueur de la Ligue des nations en 2021, et a atteint la finale de la Coupe du monde ainsi que celle de l'Euro.

Pendant sa période à la tête de l'équipe de France, son nom a été associé en permanence à de grands clubs européens, mais il avait alors poursuivi son aventure avec les Bleus.

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Et aujourd'hui, en Italie, où Deschamps jouit d'une grande notoriété, de nouvelles informations intéressantes ont émergé ce jeudi.

Le journal « La Stampa » a indiqué que Deschamps figurait parmi la liste des candidats pour entraîner la Juventus.

Après que l'équipe a occupé une décevante huitième place au classement de la Serie A à l'issue de neuf journées, et sa défaite face au Genoa (2-0) mercredi soir, la Vieille Dame souffre d'une baisse de régime, et il est probable que Luciano Spalletti en paie le prix dans les prochains jours.

Ainsi, Didier Deschamps figure parmi les principaux candidats de la direction de la Juventus pour succéder à Spalletti, tandis que les noms de Stefano Pioli et d'Antonio Conte sont également évoqués.

Le journal « La Repubblica » a confirmé l'intérêt de la direction pour le technicien français, précisant que Conte préférait attendre Manchester United, où Carrick pourrait être prochainement démis de ses fonctions.

Il convient de rappeler que la période de Deschamps en tant que joueur a laissé une empreinte inoubliable à Turin, où il a remporté la Ligue des champions en 1996, en plus de trois titres de champion d'Italie, et d'autres trophées encore.