Jusqu'à la fin du XXe siècle, le palmarès de la sélection espagnole ne comptait qu'un unique titre européen, en 1964, et sa meilleure performance en Coupe du monde était une quatrième place en 1950, un classement qui est resté le meilleur de l'Espagne au Mondial jusqu'en 2010.

Aujourd'hui, un quart de siècle plus tard, l'Espagne trône au sommet du football mondial et poursuit son rayonnement au niveau européen en Ligue des nations, après un été qui a vu le sacre de « La Roja » et son deuxième titre mondial. Comment cette transformation s'est-elle produite ?

La colonne vertébrale de cette renaissance a été les académies des clubs, au premier rang desquelles « La Masia » du Barça, dont le bâtiment a été transformé, le 20 octobre 1979, en résidence pour les jeunes venus de l'extérieur de la ville, et qui accueille aujourd'hui plus de 300 jeunes joueurs.

Le Barça a investi généreusement dans son académie, dont le budget annuel a atteint 30 millions d'euros, selon un rapport de la Harvard Business School publié en 2015, qui indiquait également que la moitié des joueurs du Barça âgés de 18 et 19 ans suivaient des études universitaires, soit le taux le plus élevé parmi les grands clubs européens.

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La concurrence ne se limitait pas au Barça : l'académie du Real Madrid, « La Fábrica », accueille près de 300 joueurs qui y résident en moyenne trois ans, aux côtés des écoles de l'Athletic Bilbao, de Villarreal, de Valence et de Séville.

La différence fondamentale est que ces académies ont privilégié l'intelligence tactique et la technique sur le physique, faisant émerger des joueurs comme Xavi et Iniesta, qui auraient peut-être été écartés dans d'autres écoles.

L'influence de « La Masia » a atteint son apogée en 2010, lorsqu'elle est devenue la première académie de l'histoire dont les diplômés ont occupé les trois premières places du Ballon d'or : Messi, Iniesta et Xavi.

La Fédération espagnole : une seule philosophie, des jeunes aux seniors

Sur le plan institutionnel, la Fédération espagnole a relié les sélections de catégories d'âge à une philosophie de jeu unifiée et a maintenu des staffs techniques stables passant d'une catégorie à l'autre.

Les résultats ont été rapides, l'Espagne remportant le titre européen des moins de 19 ans en 2002, 2004, 2006 et 2007, et devenant codétentrice avec l'Italie du record de titres européens des moins de 21 ans, avec cinq titres, dont ceux de 2011 et 2013 remportés consécutivement.

Cette trajectoire a été renforcée par une infrastructure centralisée, la Fédération ayant inauguré la « Cité du football » à Las Rozas, le 12 mai 2003, avec un budget avoisinant les 46 millions d'euros, pour en faire le siège permanent des stages de toutes les sélections.

En matière de formation des entraîneurs, l'Espagne comptait en 2017 environ 15 089 entraîneurs titulaires d'une licence « Pro » ou « A » de l'UEFA, contre seulement 1 796 en Angleterre, selon le journal britannique « The Guardian ».

Le secret réside dans la facilité d'accès : l'obtention de la licence « A » coûtait 960 livres sterling en Espagne, contre 3 645 livres en Angleterre. Résultat : l'enfant espagnol reçoit un entraînement professionnel dès ses premiers pas.

Le fruit de la construction

Le fruit de cette construction est apparu au sein de la sélection A : 20 joueurs sur les 23 de la liste des vainqueurs de l'Euro 2008 étaient passés par les sélections de catégories d'âge espagnoles, et la plupart avaient été sacrés au niveau des jeunes.

Lors du Mondial 2010, 7 joueurs du Barça ont débuté la finale, et les joueurs du club catalan ont inscrit tous les buts de l'Espagne dans le tournoi. Cette génération a ensuite complété son triplé historique avec l'Euro 2012, devenant la première sélection à remporter trois grands tournois consécutifs.

Ce qui distingue l'expérience espagnole, c'est qu'elle ne s'est pas effondrée après la retraite de la génération de Xavi et Iniesta. La preuve la plus évidente en est l'actuel sélectionneur, Luis de la Fuente, qui a pris en charge les sélections de jeunes dès 2013, a mené les moins de 19 ans au titre européen en 2015, puis les moins de 21 ans au titre en 2019, avant d'être promu à la tête de la sélection A. Sous sa direction, l'Espagne a été sacrée à l'Euro 2024, devenant la nation la plus titrée sur le plan continental avec quatre titres.

Le sacre le plus important est intervenu en juillet dernier, lorsque Ferran Torres a inscrit à la 106e minute le but de la victoire (1-0) face à l'Argentine, en finale du Mondial 2026 au MetLife Stadium du New Jersey, faisant de De la Fuente le plus vieux sélectionneur à remporter la Coupe du monde, à 65 ans.

Le génie espagnol

Le génie de l'expérience espagnole apparaît encore plus clairement lorsqu'on la compare au sort des puissances qui la précédaient historiquement. Depuis 2008, l'Espagne a remporté deux titres en Coupe du monde (2010 et 2026) et trois titres européens (2008, 2012 et 2024).

En comparaison, l'Allemagne s'est contentée d'un seul titre mondial en 2014, sans aucun titre européen, l'Italie n'a remporté que l'Euro 2021, tandis que l'Angleterre en est restée à son unique titre mondial, décroché en 1966.

Les dernières années prouvent que l'Espagne a transformé le succès en système pérenne : des académies qui enseignent une seule philosophie, des sélections de catégories d'âge qui suivent la même approche, une armée d'entraîneurs qualifiés et un sélectionneur de l'équipe A issu du sein de ce système.

Grâce à cela, l'Espagne est devenue la première sélection à détenir simultanément les titres de champion du monde masculin et féminin, et la première sélection à remporter le Mondial plus d'une fois au XXIe siècle, tandis que les puissances historiques comme l'Allemagne, l'Italie et le Brésil cherchent le chemin du retour.







