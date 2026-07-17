Une erreur tactique… La décision de Deschamps fait monter la tension au sein des Bleus

L'équipe d'Espagne a infligé une véritable leçon de football à son homologue française en demi-finale de la Coupe du monde. Malgré des pronostics favorables aux Bleus, grâce à leur constellation de stars, les Espagnols ont imposé leur supériorité collective et neutralisé les principaux atouts adverses.

Pourtant, la Roja a imposé sa supériorité collective et neutralisé les stars adverses, éliminant les Bleus dans un climat de frustration.

Selon Mundo Deportivo, qui cite L’Équipe, la tension dans le vestiaire tricolore serait liée à un choix de Didier Deschamps durant la rencontre, choix resté incompréhensible pour la majorité des joueurs.

Selon le quotidien, la plupart des joueurs ont été surpris de voir Aurélien Tchouaméni titulaire puis maintenu sur la pelouse en seconde période, tandis qu’Adrien Rabiot était remplacé dès la mi-temps.

Selon eux, ce choix tactique, jugé discutable, aurait profité à la Roja, permettant à l’équipe de Luis de la Fuente d’imposer son rythme et de signer une performance aboutie qui l’a conduite en finale.

Ce choix a suscité un certain mécontentement au sein du groupe, nombre de joueurs estimant que Rabiot, plus en vue que Tchouaméni durant la rencontre, aurait dû rester sur la pelouse pour préserver l’équilibre du milieu de terrain.

Les séquelles de cette défaite se font encore sentir alors que les Bleus préparent leur match pour la troisième place contre l’Angleterre, sur fond d’interrogations grandissantes quant aux choix tactiques et à la gestion des matchs décisifs par Deschamps.