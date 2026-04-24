Le PSV devra se passer d’Ivan Perisic pour affronter l’Ajax. Jeudi, lors de la victoire 6-1 contre le PEC Zwolle, l’ailier de 37 ans a écopé de son cinquième carton jaune de la saison.

Entré en jeu à la 69^e minute à la place de Joey Veerman, l’expérimenté Croate a immédiatement affiché son impact, alors que les siens menaient déjà 5-1.

À ce moment-là, les Eindhovenois menaient déjà 5-1. Après que le PSV eut même réussi à marquer un sixième but, Perisic n'a pas pu se retenir.

À la 89^e minute, l’international croate, visiblement conscient du risque, a toutefois commis une faute inutile dans la surface du PEC après une perte de balle d’un coéquipier.

L’arbitre Marc Nagtegaal n’a eu d’autre choix que de sortir le carton jaune, synonyme de suspension pour le grand match au Johan Cruijff ArenA la semaine prochaine.

Après la rencontre, Peter Bosz a refusé de critiquer son joueur. Esmir Bajraktarevic et Couhaib Driouech, auteurs de prestations convaincantes jeudi soir, se profilent comme de sérieuses alternatives.

Ce week-end, le PSV partira dans une destination ensoleillée pour célébrer son 27e titre de champion, puis les Eindhovenois disposeront d’une semaine de préparation classique avant de se rendre sur la pelouse de l’Ajax.