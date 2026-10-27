« Une erreur » pardonnée ! Granit Xhaka et Breel Embolo autorisés à réintégrer la sélection suisse après le scandale du faux certificat Covid

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La Suisse a officiellement réintégré Granit Xhaka et Breel Embolo en équipe nationale à l’issue d’une enquête controversée sur des documents de vaccination contre le Covid-19 falsifiés. Les deux joueurs avaient été écartés lors des dernières fenêtres internationales, pendant que l’Association suisse de football (SFV) examinait leurs agissements remontant à 2022.

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L’enquête s’achève, Xhaka et Embolo réintègrent la sélection

La Fédération suisse de football a confirmé que Xhaka et Embolo pourront de nouveau être sélectionnés à partir de novembre. Cette décision fait suite à une enquête approfondie sur l’obtention de faux documents sanitaires pendant la pandémie mondiale. Xhaka, milieu de terrain expérimenté, avait auparavant convenu avec la SFV de ne pas disputer les matches de Ligue des nations d’octobre contre l’Écosse, la Slovénie et la Macédoine du Nord. Cette mise à l’écart était intervenue après que le joueur de Sunderland a reconnu s’être procuré un faux certificat pour satisfaire aux exigences liées à ses déplacements et à la pratique de son activité professionnelle en 2022.

L’attaquant d’Atlanta United Breel Embolo a fait l’objet d’une mesure disciplinaire similaire. Il avait été écarté de la sélection plus tard en septembre, lorsque son implication dans l’affaire des documents est apparue clairement. La SFV a publié un communiqué officiel pour annoncer l’issue du dossier : « La SFV a examiné les deux cas de manière approfondie et est parvenue à la conclusion que le retour des joueurs, après la clôture des procédures judiciaires et compte tenu des conséquences sportives (quatre matches internationaux manqués en septembre et octobre), est justifiable. »

Sanctions financières et maintien du capitanat

Si les deux joueurs peuvent reprendre leur carrière internationale, les suites judiciaires de l’affaire ont entraîné d’importantes conséquences financières. Xhaka et Embolo ont tous deux écopé d’une amende de 150 000 francs suisses avec sursis, soit environ 181 225 $. Cette sanction est assortie d’une période probatoire de deux ans : les joueurs devront éviter tout nouveau problème avec la justice pour ne pas avoir à payer la totalité de la somme. Xhaka a exprimé publiquement ses regrets, assumant sa conduite et qualifiant l’incident d’« erreur », alors qu’il cherche à tourner la page de cette polémique.

Malgré la nature de l’infraction, la SFV a décidé que Xhaka conserverait le brassard de capitaine. La fédération a précisé que la décision finale concernant le capitanat revenait aux joueurs et au sélectionneur Murat Yakin. Selon ESPN, le sélectionneur et son staff souhaitaient à l’unanimité que le joueur expérimenté continue de mener l’équipe sur le terrain. Ce soutien au sein du vestiaire a été un facteur déterminant dans la décision de la fédération de maintenir le capitanat en l’état.

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Les matches de novembre et la situation en Ligue des nations

Ce retour intervient à un moment crucial pour la Suisse, qui cherche à conserver la première place de son groupe de Ligue des nations. Le directeur de l’équipe nationale, Pierluigi Tami, s’est dit convaincu du bien-fondé de la décision de rappeler les deux joueurs : « Nous sommes convaincus qu’un retour en équipe nationale en novembre est une décision responsable et juste », selon Reuters. Yakin a également fait part de son soulagement de disposer de l’ensemble de son effectif pour les derniers matches de groupe, se réjouissant de pouvoir faire ses choix sans restriction administrative pour les rencontres à venir.

La Suisse occupe actuellement la première place du groupe E avec 12 points, à l’approche des rencontres décisives de novembre. Elle se rendra en Slovénie le 13 novembre avant de recevoir l’Écosse trois jours plus tard pour son dernier match de groupe. Avec Xhaka prêt à augmenter son nombre record de sélections et Embolo de retour pour renforcer l’attaque, la Suisse sera largement favorite pour conserver sa première place.