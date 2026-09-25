Une erreur catastrophique coûte cher à la Turquie face à la France

Le gardien de la Turquie, Ugurcan Cakir, a été expulsé face à la France ce vendredi, lors de la défaite des locaux (1-0), dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

Alors que les locaux tentaient d'égaliser face aux Bleus – qui avaient ouvert le score grâce à la star du Real Madrid Kylian Mbappé à la 54e minute – l'attaquant de Liverpool Bradley Barcola a reçu un ballon en profondeur, se retrouvant seul face au gardien Cakir, qui est sorti de sa surface de réparation et a touché de la main le ballon de l'attaquant français, une faute évidente.

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L'arbitre n'a d'abord pas sifflé la faute, mais l'assistance vidéo l'a appelé à la revoir, une démarche à l'issue de laquelle il a pris la décision d'expulser Cakir avec un carton rouge direct, à la 87e minute, réduisant ainsi les espoirs de la Turquie de revenir dans la rencontre.

La France et la Turquie évoluent dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations, qui comprend également l'Italie et la Belgique.

La Belgique a entamé son parcours dans la compétition, ce vendredi, par une victoire sur son hôte l'Italie (2-0).











