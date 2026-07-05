« Une équipe très forte »… La presse française salue le Maroc avant la rencontre tant attendue

La rencontre très attendue entre le Maroc et la France, programmée jeudi prochain en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, fait la une des journaux et des médias français. Les deux sélections se sont qualifiées grâce à la victoire des Lions de l’Atlas face au Canada (3-0) et au succès plus laborieux des Bleus contre le Paraguay (1-0).

La plupart des articles s’accordent à dire que cette rencontre s’annonce comme l’un des temps forts du tournoi, tout en témoignant d’un respect marqué pour les performances de la sélection marocaine, qui consolide depuis plusieurs années sa place parmi l’élite mondiale.

À la une du journal L’Équipe : « La France passe le Paraguay de justesse… et rejoint le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde ».

Le journal a également mis en avant un autre titre : « Les Bleus face au Maroc, leur prochain adversaire en quarts de finale : une équipe très forte ».

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Le sélectionneur Didier Deschamps a d’ailleurs souligné : « Le Maroc confirme qu’il est une très bonne équipe, car atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde n’est pas le fruit du hasard. »

« L’Équipe » a également relayé les propos de Bradley Barcola, William Saliba et Ryan Sharqi, qui ont qualifié la sélection marocaine de « très forte équipe ».

Sur Radio Monte-Carlo, le titre principal indiquait : « La France échappe au piège du Paraguay… et affrontera le Maroc en quarts de finale ».

La chaîne française présente la rencontre comme une « revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 », remportée par les Bleus (2-0), et rappelle que les deux formations ont atteint ce stade sans la moindre défaite dans le tournoi.

La montée en puissance du Maroc

De son côté, Le Monde titre : « Coupe du monde 2026 : la France et le Maroc s’affrontent en quarts de finale ».

Dans son reportage, le journal souligne l’aspect compétitif et historique de l’affrontement, présentant deux sélections en pleine période faste.

Elle rappelle que les Bleus ont franchi l’écueil paraguayen de justesse, tandis que les Lions de l’Atlas ont validé leur billet après une prestation convaincante face au Canada, confirmant ainsi leur statut de puissance africaine en plein essor sur la scène internationale.

De son côté, Ouest-France annonce la couleur : « France - Maroc… L’un des rendez-vous les plus attendus ».

Le quotidien a mis en lumière la dimension émotionnelle et historique de l’affrontement, rappelant que la presse marocaine a déjà largement célébré la qualification des siens et évoqué très tôt cette rencontre, qu’elle présente comme l’un des temps forts du tournoi en raison de sa symbolique et de l’histoire commune des deux sélections.