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Andoni Iraola a enfin décroché sa première victoire en Premier League à Anfield en tant qu’entraîneur de Liverpool, en menant son équipe à un succès net 2-0 face à Brighton, en grande forme. Ce résultat porte à quatre matches la série de victoires du club, toutes compétitions confondues, et ancre davantage la philosophie de l’entraîneur basque dans le Merseyside.

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Iraola salue l’esprit collectif à Anfield

Iraola a exprimé son immense fierté après avoir vu son équipe de Liverpool décrocher sa première victoire à domicile de la saison en Premier League. Liverpool a dominé dès le coup d’envoi, grimpant à la quatrième place du classement, à un seul point de Brighton. Cette victoire a d’autant plus de valeur qu’elle n’est que la deuxième défaite de Brighton en 13 matches toutes compétitions confondues cette saison. Malgré ce revers, Brighton a conservé la troisième place de Premier League.

« Très heureux. Nous avions besoin de cette victoire à domicile et de la fêter avec les supporters. Une très bonne prestation », a déclaré Iraola à Sky Sports après la rencontre. « Nous avons commencé de manière très agressive et nous avions besoin de ce départ, car ces derniers temps, nous devions revenir au score. Face à une équipe aussi pleine de confiance que Brighton, nous étions particulièrement concentrés sur la nécessité de bien commencer et de marquer les premiers. Heureusement pour nous, nous y sommes parvenus. » Cette victoire marque un tournant important pour l’Espagnol, qui n’avait jusqu’alors gagné à domicile qu’en coupe.

Interrogé sur la mise en place de ses idées tactiques au sein du groupe, Iraola s’est montré optimiste, tout en gardant à l’esprit les défis à venir. « C’est notre quatrième victoire consécutive, cela fait du bien. Nous devons continuer, nous avons encore des points à rattraper, mais beaucoup de choses me plaisent. Les joueurs réalisent de bonnes prestations, ils s’entraident, nous jouons ensemble, collectivement. Certains joueurs feront de meilleures ou de moins bonnes prestations, mais aujourd’hui, c’était une équipe en laquelle on peut avoir confiance. »

Des nouvelles rassurantes concernant la blessure de Wirtz

Malgré ce résultat positif, la sortie de Florian Wirtz à la 65e minute a suscité des inquiétudes. L’international allemand, qui a joué un rôle déterminant sur le premier but, semblait s’être fait mal à la cheville à la suite d’un choc. Le meneur de jeu a toutefois rapidement dissipé les craintes d’une longue absence dans ses déclarations après le match.

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« Je pense que ça ira, ce n’est pas trop grave », a répondu Wirtz lorsqu’il a été interrogé sur la gravité du problème. « Je n’en sais pas encore beaucoup. Nous devons encore examiner ça, mais je pense que ça ne prendra pas longtemps. »

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Faire face aux critiques et retrouver la forme

Iraola a donné davantage de précisions sur ce remplacement, laissant entendre que la décision relevait surtout de la précaution. « Il a dû quitter le terrain après s’être légèrement tordu la cheville. Ça n’a pas l’air très grave, mais nous jouons tous les trois jours, donc nous devons voir ce qu’il en est », a expliqué l’entraîneur. « Je ne sais même pas si c’est une blessure. Il s’est tordu la cheville, c’est douloureux sur le moment et il ne se sentait pas à 100 %. Nous avons décidé de faire entrer Trey (Nyoni), qui a livré une bonne prestation. »

Wirtz en a également profité pour évoquer les critiques récentes sur son rendement en début de saison. Avec un but et trois passes décisives lors de ses quatre dernières sorties, le milieu de terrain estime répondre à ceux qui doutent de lui sur le terrain. « Peut-être que je suis simplement quelqu’un d’intéressant ! », a-t-il plaisanté au sujet de l’attention médiatique. « Je joue simplement au football. Si les gens veulent parler de moi ou me juger, c’est leur travail. Je ne me concentre pas là-dessus. Je veux seulement jouer au football et je ne peux pas faire plus [que ça]. »

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Liverpool fait payer à Brighton son efficacité en début de match

Le match s’est joué lors d’une séquence de quatre minutes en première période qui a laissé Brighton sonné. Liverpool a ouvert le score à la 17e minute lorsque la frappe de Wirtz, qui prenait le chemin du but, a été nettement déviée par Pascal Gross, ne laissant aucune chance au gardien.

Avant que Brighton puisse se ressaisir, Bradley Barcola a réalisé un geste de classe sur l’aile droite, éliminant son adversaire direct grâce à sa vitesse et à sa précision. Son centre parfaitement dosé a trouvé Alexander Isak, qui a conclu d’une reprise de volée amortie et maîtrisée pour porter le score à 2-0. C’était le sixième but de la saison d’Isak, preuve de son importance dans le dispositif offensif d’Iraola.