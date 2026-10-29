Partager Suivez GOAL sur Google

Carlisle United a fait preuve d’une résistance extraordinaire mercredi soir à Brunton Park en battant Harrogate Town, bien placé au classement, 3-0 malgré plus d’une heure de jeu à neuf. Le milieu de terrain Miguel Azeez, passé par le centre de formation d’Arsenal, et son coéquipier Harvey Bunker ont tous deux été expulsés avant la demi-heure de jeu.

Publicité

Carlisle, diminué, surmonte son infériorité numérique

L’entraîneur principal Rob Elliot a vu son équipe de Cumbrie, diminuée, mettre fin à la série de cinq victoires de Harrogate en cinquième division malgré la perte de deux joueurs centraux avant la pause. Rappelé dans l’équipe aux côtés de Kenton Richardson et David Ajiboye dans le cadre de trois changements, Azeez, ancien espoir d’Arsenal âgé de 24 ans, a été expulsé après 15 minutes. Le milieu de terrain Bunker l’a rejoint aux vestiaires à la demi-heure de jeu.

Une ouverture du score rapide avant deux expulsions

Avant que ne surviennent ces incidents disciplinaires, Carlisle avait bien démarré : Josh Williams avait repiqué depuis l’aile gauche pour ouvrir le score d’une frappe enroulée dans le petit filet.

Azeez a failli doubler la mise après avoir récupéré un coup franc aux abords de la surface de réparation, mais sa frappe est passée de peu à côté. À la 15e minute, l’arbitre Jamie Robinson lui a ensuite adressé un carton rouge direct pour un tacle appuyé sur Morgan Williams.

Le gardien local Adam Desbois a alors capté une frappe lointaine de Ciaran McGuckin, puis vu l’attaquant placer une tête à côté. Il a ensuite repoussé la tentative de Brad Dolaghan sur un centre d’Ellis Taylor, avant que Bunker ne reçoive à son tour un carton rouge direct pour une faute sur Josh Hmami à la 30e minute.

Publicité Publicité

Les locaux, réalistes, punissent le manque d’efficacité des visiteurs

Malgré son infériorité de deux joueurs, Carlisle a encore failli marquer avant la pause lorsque le gardien visiteur Luke Hutchinson a arrêté une tête de Morgan Feeney sur un coup franc de Callum Whelan. De son côté, Desbois a capté une déviation de McGuckin sur un autre centre de Taylor, tandis que Morgan Williams a envoyé une volée à côté.

Related Topics

À peine une minute après la reprise, Josh Williams s’est faufilé dans la surface et a servi Whelan, qui a conclu avec sang-froid devant Hutchinson. À l’autre bout du terrain, Shawn McCoulsky a ensuite placé une tête au-dessus du but à bout portant.

Ryan Galvin, entré en jeu quelques instants plus tôt, a assuré la victoire à la 61e minute. Lancé par une passe de Callum Camps depuis la ligne médiane, le remplaçant a repris le ballon après que Hutchinson a repoussé sa première tentative.

Publicité

Les suspensions compliquent la tâche du staff de Carlisle

Ce succès remarquable hisse l’équipe d’Elliot à la neuvième place du classement de National League, avec 23 points en 15 matches. Harrogate, battu, reste deuxième avec 31 points en autant de rencontres. Carlisle devra désormais aborder ses prochaines échéances nationales sans ses deux milieux de terrain suspendus, tout en poursuivant sa marche vers les places qualificatives pour les barrages. Les visiteurs du Yorkshire, sous le choc, devront quant à eux vite se ressaisir pour rester dans la course à la montée directe.