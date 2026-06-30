Une équipe de France en pleine forme a surclassé la Suède, portée par les performances exceptionnelles de Mbappé et Olise

La France s'est aisément qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. En huitièmes de finale, les Bleus ont dominé la Suède 3-0. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, tandis que Bradley Barcola a ouvert le score pour porter le score à 2-0. Michael Olise, auteur de deux passes décisives, a été insaisissable pour la défense suédoise. La France affrontera le Paraguay en huitièmes de finale. Le vainqueur de cette rencontre défiera le Maroc ou le Canada en quarts de finale.

Didier Deschamps a aligné Lucas Digne plutôt que Theo Hernández à gauche de la défense et a choisi Adrien Rabiot au milieu au détriment de Manu Koné. Désiré Doué, toujours en quête de son premier fait marquant dans ce Mondial, a cédé sa place à Barcola sur le banc.

Chez les Scandinaves, le sélectionneur Graham Potter a aligné un 3-4-2-1 qui, sous la pression française, se transformait souvent en 5-2-2-1. Alexander Isak, Anthony Elanga et Viktor Gyökeres avaient pour mission de mettre la défense française en difficulté. Ils y sont plutôt bien parvenus dès l’entame, avec un tir d’Isak capté par Mike Maignan.

Le début de match était prometteur pour la Suède, compacte derrière et capable, contrairement aux Pays-Bas par exemple, d’allier jeu combiné et solidité défensive. Cela n’a toutefois pas empêché les Bleus de progresser lentement mais sûrement vers la surface, même si les vingt premières minutes n’ont offert que des tirs lointains de Digne, Mbappé et Barcola. Jacob Zetterström a réalisé deux arrêts et n’a pas eu à intervenir sur la tentative de Barcola.

Peu après, Mbappé semblait tout de même en passe d’ouvrir le score. La star française s’était échappée dans le dos de la défense suédoise et avait conclu avec brio, mais il s’est avéré qu’il était de justesse hors-jeu. Le VAR Dennis Higler n’a donc pas eu à corriger l’arbitre Danny Makkelie. Peu après la pause, les Bleus se créent leur plus belle occasion : Koundé lance Mbappé, seul au second poteau, mais sa frappe heurte le montant.

Le mur suédois montrait de plus en plus de failles, ce qui n’était pas vraiment surprenant compte tenu des qualités offensives exceptionnelles de la France. Olise s’est illustré par un spectaculaire retourné d’une quinzaine de mètres et, tout comme Mbappé un peu plus tôt, a touché le poteau. Le rebond d’Ousmane Dembélé est passé à moins d’un demi-mètre du but.

Juste avant la mi-temps, l’ouverture du score est intervenue : Olise a joué un corner court vers Dembélé, qui a parfaitement suivi la course de Mbappé et l’a servi dans la surface. Ce dernier a feinté Gyökeres avant d’envoyer le ballon dans la lucarne : 1-0. Malgré l’ouverture du score, la Suède a immédiatement tenté de réagir : bien servi, Elliot Stroud a tiré au-dessus alors qu’il était en position favorable.

La deuxième période était âgée de seulement sept minutes lorsque la décision est tombée. Olise, profitant d’un espace considérable aux abords de la surface, a lancé Barcola d’une passe en profondeur entre les jambes de l’ancien défenseur du FC Twente, Gustaf Lagerbielke. Barcola, avec tout l’espace du monde devant lui, a expédié le ballon haut et fort dans les filets, hors de portée d’un Zetterström impuissant : 2-0.

Compte tenu de l’écart de niveau, le suspense s’était évaporé. Les Bleus imposaient leur rythme et se créaient plusieurs occasions d’aggraver le score par l’intermédiaire d’Olise, mais l’attaquant vedette du Bayern Munich se heurtait à un Zetterström des grands soirs. Olise a alors adressé une magnifique passe en profondeur à Mbappé, qui a conclu de sang-froid : 3-0.

Mbappé rejoint ainsi Messi avec six buts dans ce Mondial ; l’Argentin ne devance désormais le Français que d’une seule unité au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. En fin de match, les Bleus ont encore eu plusieurs occasions d’alourdir le score, mais Zetterström et un brin de maladresse ont épargné les Scandinaves. Prochain rendez-vous pour les champions du monde : le Paraguay, tombeur surprise de l’Allemagne aux tirs au but.