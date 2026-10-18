La star marocaine Brahim Diaz traverse une période difficile avec le Real Madrid, en raison de douleurs musculaires persistantes qui ont affecté ses dernières apparitions, malgré sa volonté de poursuivre les entraînements et de se préparer aux matches, alors qu'une occasion se présente à lui de retrouver un rôle dans les plans de l'entraîneur José Mourinho.

Selon le quotidien espagnol « AS », Diaz souffre depuis longtemps de douleurs musculaires dont l'intensité n'a pas diminué : elles restent fortes et gênantes, mais ne l'ont pas poussé à se retirer ni à réduire le rythme de son travail quotidien.

Le joueur continue de s'entraîner normalement avec ses coéquipiers et demeure prêt à jouer, malgré les circonstances qu'il traverse. Il n'a d'ailleurs manqué aucun match du Real Madrid à cause de ces problèmes physiques.

Et si Mourinho a besoin de ses services, le joueur marocain sera à sa disposition : c'est la réalité.

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En revanche, la trajectoire de Diaz a connu un net recul après sa performance exceptionnelle face à l'Inter Milan, alors que les douleurs musculaires l'accompagnaient déjà à ce moment-là, sans toutefois l'empêcher de briller. Le joueur a signé un geste technique splendide qui a failli devenir l'une des plus belles images de la saison, mais Jude Bellingham n'a pas réussi à la transformer en but, après que Diaz avait délivré la passe décisive sur le premier but du Real Madrid, inscrit par Kylian Mbappé.

Il a également terminé meilleur joueur du club madrilène en nombre d'occasions créées, avec quatre, et en passes dans le dernier tiers du terrain, avec 15 passes, et il a remporté cinq de ses neuf duels. Il s'agissait de sa meilleure sortie de la saison en cours.

Malgré la persistance des douleurs, celles-ci ne l'ont pas empêché de jouer, le joueur refusant de les laisser perturber sa carrière et se poussant lui-même à poursuivre le travail quotidien et à ne pas s'éloigner du rythme de l'équipe.

Lors de la victoire face à l'Inter Milan sur le score de 2-1, Diaz a joué 79 minutes, mais il n'a depuis disputé que 22 minutes seulement, face à Elche le 15 septembre dernier, lorsqu'il a participé à la célébration sur la pelouse du but libérateur d'Asencio qui a offert la victoire à son équipe sur le score de 3-2.

Depuis, le joueur a manqué trois matches face à l'Atlético de Madrid, Villarreal et la Roma, tandis que sa participation lors des cinq dernières rencontres s'est limitée aux dernières minutes contre Elche, et il n'a obtenu aucune minute face au Rayo Vallecano.

Ainsi, 32 jours se sont écoulés sans que Diaz ne porte le maillot du Real Madrid en match, du moins avec le club madrilène, car la situation a été tout autre lorsqu'il a rejoint la sélection du Maroc, comme c'est toujours le cas.

Durant la longue trêve internationale, Diaz a rejoint la sélection de son pays pour y endosser le rôle de meneur de jeu, le numéro 10 du Maroc.

Le staff technique a toutefois géré sa convocation avec prudence et mis en place un plan précis pour gérer son temps de jeu, en tenant compte des douleurs musculaires dont il souffre, et qui ont provoqué son absence lors du premier des trois matches disputés par la sélection.

Diaz a manqué la rencontre face au Gabon pour se reposer, mais le staff technique a estimé qu'obtenir des minutes de jeu serait positif pour lui et l'aiderait à conserver ses bonnes sensations sur le terrain.

Sur cette base, le joueur a été titularisé lors du deuxième match face au Lesotho, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et a contribué à conduire sa sélection vers une victoire 2-0.

Diaz a signé le premier but à la 45e minute, avant que Walid Regragui ne poursuive l'application du plan établi et ne remplace sa star à la 69e minute, Soufiane Rahimi entrant à sa place.

Quant au dernier match, une rencontre amicale face au Mali conclue sur un match nul 1-1, Diaz n'a joué que 22 minutes, dans une tentative de réduire les risques physiques sans qu'il perde son rythme, et pour confirmer sa disponibilité à jouer si Mourinho estime que le moment est opportun.

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L'éclosion d'Endrick et l'absence de Vinicius

Les derniers développements imposent un nouveau nom dans les plans du Real Madrid : Endrick, après le but qu'il a inscrit et la prestation remarquée qu'il a livrée lors du retour impossible de l'équipe face à la Roma au Stade olympique.

Et c'est sur le côté droit que l'attaquant brésilien s'est illustré, une zone que Diaz occupait habituellement à titre principal avec le club madrilène.

En revanche, le Real Madrid sera privé des services de Vinicius Junior pendant un certain temps, du moins en Liga, en raison d'une suspension de quatre matches qui l'écartera de la compétition jusqu'au 21 novembre prochain.

Diomande et Arda Güler font partie des autres options disponibles dans l'équation des postes offensifs derrière les attaquants.

Et malgré les douleurs musculaires dont il souffre, Diaz reste dans ces plans et s'accroche à sa volonté de continuer à faire partie des options de l'équipe, sans renoncer à sa place dans la course au temps de jeu.



