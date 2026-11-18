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Deux joueurs de la Jawy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans) ont ouvert une ère historique pour le stade d'Al-Qadsiah, lors d'un match amical face aux Bahreïniens d'Al-Riffa.

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Al-Qadsiah s'est imposé 4-2 face aux Bahreïniens d'Al-Riffa, ce mercredi, au stade Aramco, à l'occasion du premier match de l'équipe première dans sa nouvelle enceinte.

Le Français Mohamed Sangari a ouvert le score pour Al-Qadsiah dans le nouveau stade à la 46e minute, avant que le défenseur espagnol Nacho Fernández ne double la mise à la 56e minute.

Les troisième et quatrième buts ont été l'œuvre de deux joueurs de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Qadsiah, Bassel Al-Abbadi et Fahhad Al-Shammari, qui figurent parmi les meilleurs joueurs de la Jawy Elite League cette saison.

Emmené par Al-Abbadi et Al-Shammari, Al-Qadsiah occupe la douzième place du classement du championnat saoudien des moins de 21 ans avec 11 points, fruit de 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites.

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Al-Qadsiah avait inauguré le stade Aramco, qui s'étend sur une superficie de 800 000 mètres carrés et peut accueillir 47 000 spectateurs. L'enceinte recevra les matchs de l'équipe première dans les semaines à venir.

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La rencontre s'est toutefois disputée devant seulement 2 000 supporters, afin d'évaluer l'état de préparation des installations et des services logistiques, en vue de l'inauguration officielle du stade et de l'accueil de la Coupe d'Asie 2027 et de la Coupe du monde 2034.

Le stade Aramco, nouveau fief d'Al-Qadsiah, devait initialement être inauguré pendant la Coupe d'Asie des nations 2027, mais le report du tournoi de janvier à décembre de l'année prochaine a changé la donne.

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Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiya », le premier match officiel disputé dans le nouveau stade aura lieu en Jawy Elite League, lorsque Al-Qadsiah recevra Al-Hilal le lundi 23 novembre, lors de la 11e journée.

L'enceinte accueillera ensuite le premier match officiel de l'équipe première le vendredi 27 novembre, lorsque les hommes de l'entraîneur nord-irlandais Brendan Rodgers affronteront Al-Fayha, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

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Al-Qadsiah occupe la deuxième place du classement de la Roshn Saudi League avec 28 points, fruit de 9 victoires, un nul et deux défaites, à deux longueurs du leader Al-Hilal et devant Al-Nassr, troisième, à la différence de buts, mais en ayant disputé un match de plus que ses deux rivaux.

En parallèle, le club de la province de l'Est pointe à la cinquième place du groupe Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite, avec 8 points, fruit de deux victoires et deux nuls, sans la moindre défaite.

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En Coupe du Roi, Al-Qadsiah a franchi les seizièmes de finale en s'imposant 5-0 face à Al-Taï, et se prépare à affronter Neom le mardi 12 janvier prochain, au stade Prince-Mohammed-ben-Fahd de Dammam, en quarts de finale de la compétition.

Al-Qadsiah participe également à la Supercoupe d'Arabie saoudite au Koweït, où il s'apprête à disputer un choc face à Al-Ahli le 20 décembre prochain, en demi-finale. En cas de qualification pour la finale, il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Al-Nassr et Al-Kholood.