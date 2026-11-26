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Le club turc de Trabzonspor a ramené une précieuse victoire 2-1 de son déplacement chez les Bulgares du CSKA Sofia, jeudi soir, lors de la quatrième journée de la Ligue Conférence.

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Le CSKA Sofia a ouvert le score à la 33e minute grâce à un but contre son camp de Sidney Lopes Cabral, joueur de Trabzonspor. La formation turque a ainsi regagné les vestiaires menée au score.

Mais Trabzonspor n'a pas baissé les bras et a fini par égaliser à la 69e minute par l'intermédiaire de sa star égyptienne Mohamed Salah, servi par une passe millimétrée de Batista Mendy.

Trabzonspor a maintenu sa pression offensive et a arraché le but de la victoire en fin de match grâce à Noah Saviolo, à la réception d'un centre de Mohamed Salah.

Grâce à ce succès, Trabzonspor grimpe à 9 points et occupe la huitième place, tandis que le CSKA Sofia reste bloqué à un seul point.

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Dans la même compétition, le club anglais de Brighton s'est imposé 4-0 face aux Roumains de l'Universitatea Craiova.

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Ibrahim Osman (doublé), Maxim De Cuyper et Charalampos Kostoulas se sont relayés pour inscrire les quatre buts de Brighton.

La rencontre a été marquée par l'expulsion de Vladimir Screciu, joueur de l'Universitatea Craiova, à la 39e minute.

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Brighton porte son total à 10 points et occupe la deuxième place, à deux longueurs de Monaco, leader avec un sans-faute.

L'Universitatea Craiova, de son côté, reste bloqué à 7 points, au 15e rang.

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Le club italien de l'Atalanta a réalisé une remontada spectaculaire sur la pelouse des Bosniens du Borac Banja Luka, en s'imposant 3-2.

La formation italienne n'a rien lâché, alors qu'elle était menée 2-0 à la pause.

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Le score n'a pas bougé jusqu'à la 86e minute, lorsque Nikola Krstović a réduit l'écart.

Quatre minutes plus tard, Sead Kolašinac a égalisé, avant que Davide Zappacosta n'offre la victoire à la formation italienne à la 90e+4.

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Grâce à ce succès arraché sur le fil, l'Atalanta grimpe à 7 points, tandis que le Borac Banja Luka reste bloqué à 3 points.