Fenerbahçe a remis le ballon depuis le rond central à son gardien Ederson, qui a dégagé loin devant. Après douze secondes de jeu, le défenseur de Gala Abdülkerim Bardakci et l’attaquant de Fener Romelu Lukaku se sont disputé le ballon. Le défenseur a coincé le bras du Belge, avant de tomber lui-même au sol. Lukaku lui a fait comprendre ce qu’il pensait de ce geste en pointant l’index vers lui. Une échauffourée a aussitôt éclaté, que même l’arbitre assistant, accouru sur le terrain, n’a pas pu empêcher.

Après des bousculades et des tiraillements entre de nombreux joueurs des deux équipes, la situation s’est quelque peu calmée, même si Lukaku a encore lancé de violentes insultes à son adversaire. L’arbitre a finalement appelé Bardakci et Lukaku auprès de lui pour clarifier les choses.

Par la suite, Lukaku n’a d’abord plus joué un grand rôle dans le derby. C’est plutôt son vis-à-vis de Gala, Victor Osimhen, qui a fait les gros titres : le Nigérian a inscrit un doublé avant la pause pour donner à Cim Bom une avance de 2-0 amplement méritée (29e, 44e). Fenerbahçe n’a réussi qu’un seul tir au but durant la première heure. L’action la plus dangereuse des visiteurs est venue d’un joueur de Gala, Davinson Sanchez, qui a dévié un ballon qu’il tentait de dégager sur son propre poteau. Irfan Kahveci a finalement réduit l’écart pour les visiteurs d’un superbe retourné acrobatique, mais Fener n’a pas pu faire mieux que ce 2-1.

Comment Gala et Fener s’en sont-ils sortis ces dernières semaines ?

Grâce à sa victoire dans le derby contre son grand rival, Gala, tenant du titre, conserve la tête du classement de Süper Lig, tandis que Fenerbahçe, cinquième, compte déjà six points de retard sur le leader. Ces dernières semaines, les choses ont également mal tourné pour Fenerbahçe en Ligue des champions : lors de la deuxième journée, l’équipe a sombré 6-0 sur le terrain d’Aston Villa, puis a laissé échapper une avance de 2-0 à domicile contre le Slavia Prague la semaine dernière, concédant le nul 2-2. En conséquence, la position de l’entraîneur Ismail Kartal s’est retrouvée fortement fragilisée.