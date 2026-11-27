La maladie a mis un terme au parcours d'un gardien de but habitué aux titres, qui a porté le maillot de son pays lors de grandes compétitions. Ingvar Jónsson est décédé à l'âge de 37 ans des suites d'un cancer, laissant derrière lui une carrière riche en succès et une profonde tristesse dans le monde du sport islandais.
Le Víkingur Reykjavík et la Fédération islandaise de football ont annoncé mercredi le décès de l'ancien gardien, quelques mois après le diagnostic de son cancer en mai dernier. Ils ont précisé qu'il s'était éteint entouré de ses proches et ont adressé leurs condoléances à sa famille, à ses amis et à ses coéquipiers. Sa disparition a provoqué choc et tristesse au sein du football islandais.
Jónsson avait rejoint le Víkingur en février 2020 et a continué à défendre les couleurs du club jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle en mai dernier, au moment même où sa maladie a été découverte. Les derniers mois de sa vie se sont alors transformés en une épreuve douloureuse loin des terrains, contraint qu'il était d'affronter un problème de santé qui a brutalement mis fin à son parcours de footballeur.
La solidarité envers le gardien islandais s'est étendue jusqu'à la sélection nationale. Ses coéquipiers ont tenu à le soutenir après l'annonce de sa maladie et sont apparus avec des maillots portant des messages de soutien lors d'un match amical face à l'Argentine en juin dernier aux États-Unis. Cette initiative visait à sensibiliser à la maladie et à exprimer leur soutien dans cette épreuve, une scène qui a reflété toute l'estime dont il jouissait au sein de la sélection.
Jónsson a laissé une empreinte durable dans le football islandais, avec 5 titres de champion, 3 Coupes d'Islande et 3 Supercoupes d'Islande. Il a également évolué en Islande et en Norvège, sous les couleurs de Njarðvík, Stjarnan et du Víkingur Reykjavík, mais aussi de Start, Sandnes Ulf et Sandefjord, accumulant ainsi une expérience variée entre les deux pays.
Sur le plan international, le regretté gardien a porté à 8 reprises le maillot de l'équipe d'Islande A. Il a aussi représenté les sélections des moins de 19 ans et des moins de 21 ans, et faisait partie du groupe qui a disputé l'Euro 2016, l'un des moments les plus marquants de l'histoire du football islandais. Il avait ensuite décidé de prendre sa retraite internationale en juin 2022, après des années de dévouement sous le maillot de son pays.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.