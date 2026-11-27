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La maladie a mis un terme au parcours d'un gardien de but habitué aux titres, qui a porté le maillot de son pays lors de grandes compétitions. Ingvar Jónsson est décédé à l'âge de 37 ans des suites d'un cancer, laissant derrière lui une carrière riche en succès et une profonde tristesse dans le monde du sport islandais.

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Le Víkingur Reykjavík et la Fédération islandaise de football ont annoncé mercredi le décès de l'ancien gardien, quelques mois après le diagnostic de son cancer en mai dernier. Ils ont précisé qu'il s'était éteint entouré de ses proches et ont adressé leurs condoléances à sa famille, à ses amis et à ses coéquipiers. Sa disparition a provoqué choc et tristesse au sein du football islandais.

Jónsson avait rejoint le Víkingur en février 2020 et a continué à défendre les couleurs du club jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle en mai dernier, au moment même où sa maladie a été découverte. Les derniers mois de sa vie se sont alors transformés en une épreuve douloureuse loin des terrains, contraint qu'il était d'affronter un problème de santé qui a brutalement mis fin à son parcours de footballeur.

La solidarité envers le gardien islandais s'est étendue jusqu'à la sélection nationale. Ses coéquipiers ont tenu à le soutenir après l'annonce de sa maladie et sont apparus avec des maillots portant des messages de soutien lors d'un match amical face à l'Argentine en juin dernier aux États-Unis. Cette initiative visait à sensibiliser à la maladie et à exprimer leur soutien dans cette épreuve, une scène qui a reflété toute l'estime dont il jouissait au sein de la sélection.

Jónsson a laissé une empreinte durable dans le football islandais, avec 5 titres de champion, 3 Coupes d'Islande et 3 Supercoupes d'Islande. Il a également évolué en Islande et en Norvège, sous les couleurs de Njarðvík, Stjarnan et du Víkingur Reykjavík, mais aussi de Start, Sandnes Ulf et Sandefjord, accumulant ainsi une expérience variée entre les deux pays.

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Sur le plan international, le regretté gardien a porté à 8 reprises le maillot de l'équipe d'Islande A. Il a aussi représenté les sélections des moins de 19 ans et des moins de 21 ans, et faisait partie du groupe qui a disputé l'Euro 2016, l'un des moments les plus marquants de l'histoire du football islandais. Il avait ensuite décidé de prendre sa retraite internationale en juin 2022, après des années de dévouement sous le maillot de son pays.