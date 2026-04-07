Une deuxième fois... Une sanction sévère frappe Moussa Diaby à l'Ittihad de Djeddah

Une sanction sévère a été infligée au Français Moussa Diaby, ailier de l'Ittihad de Djeddah, quelques heures avant le match contre Neom dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Ittihad accueille son homologue Neom demain mercredi au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, lors d'un match avancé de la 29e journée du championnat Roshen.

Le journal saoudien « Al-Yaoum » a indiqué que Diaby avait été sanctionné par la commission de discipline et d'éthique, qui l'a suspendu pour les deux prochains matchs et lui a infligé une amende de 30 000 riyals.

Cette sanction fait suite à l'expulsion directe du milieu de terrain français pour avoir agressé un adversaire lors de la victoire 1-0 contre Al-Hazm vendredi dernier, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

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Le joueur de 26 ans manquera ainsi les deux prochains matchs de l'Ittihad en championnat Roshen, le premier contre Neom demain mercredi, et le second après la fin des matchs de l'équipe en Ligue des champions de l'Asie.

Ce n'était pas la première fois que Diaby écopait de cette sanction au cours de la saison actuelle de la Ligue Roshen, puisqu'il avait subi exactement la même sanction lors de la première moitié de la saison, lorsqu'il avait été expulsé face à Al-Riyad lors de la 9e journée.

En raison de cette expulsion directe, l’ailier français a manqué deux matchs contre Al-Shabab, le premier en quart de finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, et le second lors de la onzième journée de la Roshen League.

Au total, Moussa Diaby a reçu 3 cartons rouges au cours de toute sa carrière, tous avec le club de l'Ittihad en moins de deux saisons, pour avoir agressé des joueurs adverses hors du jeu.