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Abdelmawgood Samir

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Une destination inattendue !... Un club européen annonce le recrutement du fils de Zidane

France
Z. Zidane
R.S. Belgrade
France
Serbie

S’agit-il des premiers signes d’un véritable tournant ?

Le club français de l’Étoile Rouge a officialisé la venue du jeune défenseur Elias Zidane, 20 ans, fils de la légende Zinedine Zidane. Ce transfert vise à renforcer la défense du club en prévision de la nouvelle saison.

Dans son communiqué officiel, le club a précisé que le défenseur, qui arrive en provenance du Real Betis, possède des qualités techniques et physiques susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à l’effectif dirigé par Odoinian.

Formé au club de Canias puis passé par la prestigieuse académie du Real Madrid, où il a évolué plus de dix ans chez les jeunes, le défenseur avait rejoint le Real Betis en 2024 avant de s’engager avec le club francilien.

International français, il a brillé avec les Bleuets : champion d’Europe U17 en 2022, finaliste de l’Euro U19 en 2024 et auteur d’une performance remarquée lors de la Coupe du monde U20 au Chili en 2025.

D’une taille de 1,96 m, il impressionne par sa puissance physique, son placement défensif et sa capacité à relancer proprement, incarnant ainsi le profil complet du défenseur moderne, à la fois solide et intelligent tactiquement.

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Le Red Star espère que cette recrue renforcera l’équipe dans les mois à venir, alors que le club vise à consolider sa place en championnat et à viser l’Europe.

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