Il y a près de trois ans, Emre Can, l'actuel capitaine du Borussia Dortmund, aujourd'hui blessé (rupture du ligament croisé), avait été élu « international allemand de l'année 2023 », et ce avec une large avance. Près de 50 000 votes avaient alors été recueillis lors du scrutin organisé par le fan-club de l'équipe nationale allemande. Can avait obtenu 64,6 % des voix.

Il est vite apparu que ce résultat n'avait aucun sens. Le défenseur central n'avait joué que 412 des 990 minutes possibles avec la sélection allemande et n'était même pas entré en jeu lors de cinq de ses onze matches en 2023. Mais deux comptes très suivis sur X avaient appelé, pour plaisanter, à voter pour Can, et leur appel avait été entendu.

Samedi aussi, un joueur de Dortmund a remporté un vote, dans des circonstances assez grotesques. Felix Nmecha a été élu homme du match lors de la victoire 1-0 du BVB contre l'Eintracht Francfort. L'international allemand a recueilli 23 % des voix exprimées entre la 86e minute et le coup de sifflet final sur l'application officielle de la Bundesliga.

Ce résultat a de quoi surprendre à plusieurs titres. Nmecha avait été remplacé à la 79e minute, alors que le score était de 0-0. Jobe Bellingham était entré à sa place et, une minute plus tard, avait délivré la passe décisive sur le but victorieux de Maximilian Beier. Logiquement, ce dernier aurait dû arriver en tête du vote des supporters grâce à son superbe but décisif. Ou peut-être Joey Veerman, qui avait remarquablement organisé le jeu de Dortmund à la manière d'un quarterback.

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Felix Nmecha ne retrouve pas au BVB sa grande forme de la saison passée

Nmecha, lui, a livré une prestation terne et confirmé une fois de plus qu'il est actuellement loin de la grande forme affichée la saison passée, qu'il avait conservée jusqu'à la Coupe du monde. Il y était sur toutes les lèvres et avait fait l'objet de nombreuses spéculations sur un transfert : des clubs anglais auraient été prêts à débourser des sommes à neuf chiffres pour lui.

Jusqu'ici, Nmecha a toutefois raté son début de saison, si l'on excepte son important doublé en sortie de banc, avec notamment un but sur retourné acrobatique, face au promu Paderborn (3-0). En dehors de ces deux réalisations, il n'a inscrit aucun autre but ni délivré la moindre passe décisive.

Cela ne signifie pas pour autant que le joueur de 26 ans soit complètement à côté de la plaque. Ses chiffres dans les principales statistiques se situent dans une bonne moyenne. Mais les attentes envers un joueur comme lui, censé faire la différence pour le BVB, sont tout simplement plus élevées qu'envers les autres. « Le BVB avec Felix n'est pas le même que sans lui », avait également déclaré l'entraîneur Niko Kovac en avril dernier, alors que Nmecha était absent en raison d'une déchirure d'un ligament du genou. Il manquait effectivement au Borussia dans son rôle de relais entre les lignes.

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Felix Nmecha : pertes de balle, manque d'intensité et de rythme

Pour l'heure, pourtant, les performances de Nmecha présentent bien plus d'ombres que de lumières. Dans la construction du jeu, il perd inutilement des ballons, souvent par manque de vigilance. Dans les duels défensifs, il manque d'engagement et de solidité, tandis que ses déplacements sans ballon peuvent être améliorés. Il manque aussi actuellement d'intensité dans les deux phases de jeu et, malgré un temps de jeu régulier, de rythme.

On ne peut pas reprocher à cet international à 14 sélections de ne pas faire d'efforts. Nmecha prend ses responsabilités sur le terrain, court et tente beaucoup de choses, mais il manque trop souvent de réussite ou prend les mauvaises décisions. Comme il évolue souvent dans des espaces restreints, cela crée généralement aussitôt des situations délicates.

« Felix n'est certainement pas encore au niveau qu'il peut atteindre », avait déclaré Kovac il y a six semaines, après avoir remplacé un Nmecha peu convaincant à la mi-temps à Hoffenheim. « Il a joué la Coupe du monde. Sa préparation n'a peut-être pas été celle à laquelle on est habitué, mais il lui faut maintenant un peu de temps. Nous devons le remettre progressivement en condition. Physiquement, il n'est pas encore au niveau où j'aimerais le voir, un niveau qu'il peut atteindre et qu'il a déjà atteint. Mais ça viendra. »

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Une pause ferait du bien à Felix Nmecha, en méforme

À Dortmund, on attend toujours ce moment, même si Nmecha a désormais disputé trois matches entiers et qu'il a progressé par rapport à début septembre. Pas, toutefois, au point de livrer des prestations dominantes. Dans ce domaine, il a encore beaucoup à faire.

« La gestion de la charge de travail, c'est toujours une expression amusante », a déclaré Nico Schlotterbeck à Sky après la victoire contre le SGE, interrogé sur les déplacements éprouvants des joueurs de Dortmund ces derniers jours. « Moi, je peux toujours jouer », a assuré le capitaine, tout en précisant que c'était peut-être plus facile pour lui en tant que défenseur : « Devant, je pense que c'est un peu différent. »

Nmecha est le septième joueur du BVB en nombre de minutes disputées. Compte tenu de cette charge et de sa forme déclinante, une pause lui ferait du bien. Kovac a laissé entrevoir qu'il pourrait en bénéficier dès mardi, lors du match de Coupe d'Allemagne contre Brême. L'entraîneur a expliqué que Jobe Bellingham serait « certainement de nouveau de la partie en coupe » et qu'il serait probablement titulaire. Après la bonne prestation de Veerman, il paraît également peu probable que Kovac le laisse sur le banc.

Peut-être qu'une place sur le banc serait exactement le déclic dont Nmecha a besoin au bon moment. Il montre des choses intéressantes, mais manque totalement de régularité. Kovac doit trouver le moyen de lui permettre de retrouver sa force et de stabiliser ses performances. Car le BVB a sans aucun doute besoin d'un Nmecha capable d'incarner à nouveau le joueur dynamique qui faisait la différence la saison passée.

Felix Nmecha : ses statistiques au BVB