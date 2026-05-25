Une dernière journée dramatique aux conséquences lourdes : Massimiliano Allegri quitte l'AC Milan avec effet immédiat

Massimiliano Allegri a été limogé de son poste d’entraîneur de l’AC Milan, selon Fabrizio Romano. Le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada quittent également leurs fonctions avec effet immédiat.

La saison s’est conclue de manière cruelle dimanche : battu 2-1 à domicile par Cagliari, le club a vu ses rivaux, Côme et l’AS Rome, s’imposer.

Les Rossoneri chutent ainsi à la cinquième place de Serie A et se contenteront d’un billet pour la phase de groupes de l’Europa League.

Cette issue a précipité un sévère remaniement : Allegri, 58 ans, arrivé l’été dernier, quitte le club, de même que le directeur général, le directeur sportif et le directeur technique.

Il s’agissait de son deuxième passage sur le banc de San Siro, où il avait déjà officié de 2010 à début 2014.

Hors de la Coupe d’Europe cette saison après une 8e place l’an passé, le club a également été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coppa Italia par la Lazio en décembre. En Serie A, il n’a donc pas fait mieux que cette 5e position.

Plus tôt ce mois-ci, des sources internes indiquaient déjà qu’Allegri envisageait sérieusement de partir à l’issue de l’exercice, suite à un différend avec le conseiller du club Zlatan Ibrahimović.