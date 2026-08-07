Une dernière étape sépare Luca Zidane d'un club madrilène

Le club de Leganés est proche de s'attacher les services du gardien algérien Luca Zidane, en provenance de Grenade.

Luca Zidane, âgé de 28 ans, est lié à Grenade par un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

Le journal AS a rapporté, citant des sources proches de Leganés, que l'affaire est désormais conclue entre toutes les parties et qu'il ne reste plus que la signature, qui pourrait être officialisée ce vendredi.

Tous les indices laissent penser que l'opération se fera sous la forme d'un transfert, contre une somme modique, assortie du versement de bonus liés au niveau de performance du gardien.

Avec l'arrivée de Luca Zidane, Leganés complétera sa liste de 25 joueurs dans l'équipe première, ce qui porte l'urgence à son maximum pour régler le dossier du poste de gardien de but.

Comme l'a indiqué AS dans de précédents rapports, le dossier du gardien Juan Soriano s'est complexifié avec le temps jusqu'à parvenir à sa situation actuelle.

Le club a informé Soriano depuis un certain temps qu'il ne souhaitait pas le conserver, mais au lieu de faciliter les conditions de son départ, il a commencé à réclamer une compensation financière pour le départ du gardien.

Luca Zidane a disputé 27 matches avec Grenade la saison dernière, toujours en tant que titulaire, et a encaissé 33 buts.