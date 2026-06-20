Une démission retentissante secoue l’Argentine : une présentatrice célèbre paie le prix de la « mort » du père de Messi

La présentatrice argentine Florencia Pina a présenté sa démission à la chaîne « Luzo TV » après avoir annoncé, en direct et par erreur, le décès de Jorge Messi, père de la star Lionel Messi, lors de la retransmission du match d’ouverture de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Algérie. Cet incident a provoqué un tollé dans le pays, selon le site de la BBC.

Dans un communiqué publié ensuite par la famille Messi, il a été précisé que le père du joueur, âgé de 68 ans, suit un traitement médical pour un problème de santé non divulgué, qu’il reste sous surveillance et se rétablit progressivement. La famille a par ailleurs déploré les spéculations et demandé le respect de sa vie privée en cette période difficile.

Ses propos polémiques avaient été tenus juste après la victoire de l’Argentine sur l’Algérie (3-0). En direct, elle avait lancé : « Je n’ai pas de bonne nouvelle à vous annoncer, le père de Messi vient de décéder. Son décès a été soudain, en pleine Coupe du monde. »

La rumeur s’est propagée en quelques minutes sur les réseaux sociaux, malgré la précision ultérieure de la journaliste selon laquelle l’information n’était pas confirmée ; le mal était déjà fait.

Pina, 51 ans, a présenté des excuses publiques : « Je présente mes excuses à la famille de Messi. J’ai profondément honte d’avoir participé à cette erreur. »

Jeudi, elle a ajouté sur les réseaux sociaux : « Je tiens à préciser que ces informations erronées m’ont été transmises en direct, comme si elles avaient été vérifiées par l’équipe de production de l’émission, et que je m’y suis fiée. »

Elle a ajouté : « Je demeure néanmoins responsable de cette erreur et j’ai donc décidé de quitter l’émission Luzo. Je présente à nouveau mes excuses les plus sincères ; j’ai eu tort. »

De son côté, la chaîne « Luzo TV » a présenté ses excuses et annoncé des mesures disciplinaires, rappelant que la diffusion d’informations sensibles sans vérification préalable était inacceptable.

Nicolás Ochiato, animateur et producteur de l’émission, a déclaré : « Chez Lozo TV, nous regrettons profondément ce qui s’est passé à l’antenne pendant l’émission “El Show de Ferrano”. Pour notre chaîne, la diffusion d’informations sensibles sans vérification préalable est inacceptable. »

Il a ajouté : « C’est pourquoi la direction de Luzo TV a décidé de mettre fin aux contrats de tous les responsables, et Florencia Pena a choisi de démissionner. Nous réaffirmons notre engagement en faveur d’un journalisme responsable, respectueux et intègre. »

Ce reportage mensonger a suscité de vives critiques dans toute l’Argentine, où de nombreux supporters ont dénoncé l’absence de vérification des informations avant leur diffusion, tandis que le président argentin Javier Milei a qualifié ces informations de « propos creux ».

Sur la plateforme « X », M. Milei a commenté : « Les déclarations scandaleuses, immorales et non vérifiées de Pina sur une chaîne en direct, qui resteraient scandaleuses même si les informations étaient exactes car elles concernent la vie privée d’un citoyen, nous rappellent l’impunité dont certains individus pensent pouvoir se prévaloir simplement parce qu’ils tiennent un micro ou un stylo entre les mains. »

Cette polémique a éclaté après le triplé de Messi lors de la victoire de l’Argentine face à l’Algérie (3-0). Le joueur de 38 ans, visiblement touché pendant la rencontre, a ensuite reconnu traverser des « jours difficiles » pour des raisons personnelles sans lien avec le football.

Rappelons que l’Albiceleste affrontera l’Autriche lundi prochain en Coupe du monde. Cet incident rappelle l’impératif de vérifier rigoureusement les informations, surtout lorsqu’elles touchent à la vie privée des joueurs.