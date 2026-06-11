Une démarche surprenante qui dévoile ses intentions… Le premier but de Mourinho ouvre la voie au Real Madrid

Selon la presse, le défenseur croate Josko Gvardiol aurait gelé les discussions sur sa prolongation avec Manchester City. Cette situation offre au Real Madrid la possibilité de l’enrôler lors du prochain mercato, d’autant que l’entraîneur portugais José Mourinho suit de près ce dossier.

Selon le quotidien espagnol AS, le technicien portugais, qui finalise son projet sportif au Real, voit en lui la pièce idéale pour renforcer sa défense, grâce à sa polyvalence et son efficacité en charnière centrale ou à gauche.

Selon des sources internes, le technicien portugais a mené un audit détaillé de l’effectif et conclut qu’un meilleur équilibre entre défense et attaque s’impose.

Si le flanc droit dispose déjà d’options offensives solides, le technicien portugais veut renforcer la solidité défensive à gauche. Outre Gvardiol, l’Italien Riccardo Calafiori est également cité pour ce profil.

Javi Gvardiol constitue la priorité absolue de la direction madrilène, même si elle anticipe des négociations ardues. Bien que quelques blessures aient ponctué sa dernière saison, le joueur conserve une haute estime chez les Citizens, qui le voient comme un maillon essentiel de leur projet sportif, tant pour ses qualités techniques que pour son professionnalisme et son influence positive dans le vestiaire.

Les Citizens avaient déboursé environ 90 millions d’euros pour l’enrôler à Leipzig lors de l’été 2023, un chèque qui atteste de l’importance de l’investissement.

Pour le conserver, les Citizens lui ont rapidement proposé une prolongation dès la fin de la saison, alors que son contrat court encore jusqu’en 2028, preuve de son statut au sein du club.

Néanmoins, le Real Madrid a reçu un encouragement significatif lorsque le défenseur a demandé un délai à la direction citizen pour réfléchir à son avenir avant de signer, en raison de l’intérêt madrilène et de la détermination affichée de Mourinho à le recruter.

Actuellement avec la sélection croate pour la Coupe du monde 2026, il dispose donc d’un peu de temps supplémentaire pour examiner ses options.

Selon certaines informations, l’idée d’un transfert au Real Madrid séduirait le défenseur croate, qui refuse de se précipiter.

Le Real Madrid reste conscient que les négociations avec Manchester City s’annoncent ardues, le club anglais ne cédant que rarement ses cadres. Toutefois, les récents bouleversements internes pourraient inciter certains joueurs à explorer de nouvelles perspectives.

Par ailleurs, selon plusieurs sources, le Real Madrid poursuit son renforcement à plusieurs postes. Après avoir déjà finalisé plusieurs recrues défensives, le milieu de terrain demeure l’une des principales priorités de Mourinho afin de bâtir un effectif capable de rivaliser sur tous les tableaux.