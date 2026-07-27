Le club turc de Galatasaray a fait un pas inhabituel en publiant un communiqué officiel pour répondre aux rumeurs le liant à un recrutement de l'Allemand Jamal Musiala, la star du Bayern Munich, lors du mercato estival en cours.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté que plusieurs médias turcs, en tête desquels le journal « Hürriyet », ont fait circuler des informations affirmant que Musiala avait été proposé à Galatasaray pour rejoindre ses rangs sous forme de prêt, et que les négociations entre toutes les parties avaient atteint des stades avancés.

Mais la direction de Galatasaray s'est empressée de démentir ces informations par un communiqué officiel adressé aux journalistes, une démarche qui a suscité beaucoup d'étonnement, d'autant plus que le club turc avait pour habitude de ne pas commenter les rumeurs du marché des transferts.

Galatasaray a déclaré dans son communiqué : « Les informations prétendant que notre club est parvenu à un accord avec Jamal Musiala et le club du Bayern Munich sont inexactes, et ceci pour clarification auprès de l'opinion publique. »

Le rapport a souligné que le communiqué avait également suscité la surprise en Allemagne, où les informations évoquant un transfert de Musiala à Galatasaray n'ont bénéficié d'aucun intérêt ni d'aucune crédibilité auprès des médias allemands.

Musiala se prépare à disputer une nouvelle saison avec le Bayern Munich, dans un contexte d'assurances quant à l'absence de toute intention, du joueur comme du club, de mettre fin à leur relation au cours de l'été en cours.

La star allemande avait subi une opération chirurgicale après l'élimination de sa sélection au tour des 32 lors de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay aux tirs au but, les médecins ayant retiré une plaque métallique de son pied gauche, et il poursuit actuellement sa phase de rétablissement en vue d'un retour sur les terrains.

« Mundo Deportivo » a ajouté que l'arrivée du Marocain Ismaël Saibari au Bayern Munich pourrait accentuer la concurrence au sein de l'équipe, mais qu'elle ne constitue en aucune façon un indice d'un départ imminent de Musiala, qui demeure l'un des piliers les plus importants du projet sportif du club bavarois.

Ainsi, Galatasaray a mis un terme aux rumeurs qui circulaient, affirmant que ce qui avait été publié au sujet d'un accord avec Musiala n'avait aucun lien avec la réalité, dans l'un des communiqués les plus étranges du mercato estival, étant donné la rareté des commentaires du club sur de telles informations.

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