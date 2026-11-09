Le Real Oviedo a annoncé ce lundi le limogeage de son entraîneur Julian Calero, malgré la récente victoire face à Cadix sur le score de 2-1. Cette décision met fin à l'aventure du technicien espagnol avec l'équipe après seulement 4 mois à la tête de la formation, et ouvre la voie à l'arrivée de Raul Gonzalez Blanco, ancienne star du Real Madrid, pour diriger l'équipe lors de la prochaine étape.

Le journal espagnol « Marca » a rapporté que la direction d'Oviedo a arrêté son choix sur Raul pour succéder à Calero, Jesus Martinez, président du groupe Pachuca propriétaire du club, appréciant sa personnalité, son parcours footballistique et sa compréhension du football.

Raul entretient également une relation particulière avec le club asturien, puisque son fils évolue dans les rangs de l'équipe du Vetusta.

Oviedo a confirmé, dans un communiqué officiel, la résiliation du contrat de Calero, qui courait jusqu'au 30 juin 2027, ainsi que le départ de son staff technique, tout en les remerciant pour ce qu'ils ont apporté durant leur période de travail au club.

Ainsi, Calero ne dirigera pas l'équipe lors de son prochain match face à Gérone, prévu samedi prochain au stade « Carlos Tartiere », tandis que la direction finalise les démarches en vue d'engager le nouvel entraîneur.